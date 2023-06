Unter dem Titel "Ein Tag in der DDR" erzählt das ZDF im Rahmen seiner Reihe "Terra X History" drei verschiedene persönliche Geschichten aus den 1980er Jahren in der damaligen DDR. Überraschend ist allerdings, zu welcher Programmierungs-Strategie man dabei griff: Einer der drei Filme war bereits auf dem regulären Sendeplatz von "Terra X History", also am sehr späten Sonntagabend kurz vor Mitternacht zu sehen. Ein Film bleibt vorerst der ZDF-Mediathek vorbehalten. Und einem wurde die ganz große Bühne um 20:15 Uhr bereitet.

Und "Ein Tag in der DDR - Der Trabi-Krimi" stellte dabei unter Beweis, dass die Doku allemal Primetime-tauglich war. 2,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, was beim Gesamtpublikum einem soliden Marktanteil von 10,5 Prozent entsprach. Bemerkenswert war dabei aber vor allem auch das Interesse bei den Jüngeren: In der Altersgruppe 14-49 reichte es für einen Marktanteil von 9,7 Prozent, womit das ZDF am Dienstagabend um 20:15 Uhr noch vor der privaten Konkurrenz landete.

Im Schlepptau erzielte auch "Frontal" mit 7,9 Prozent Marktanteil den höchsten Wert beim jungen Publikum seit März. Das Magazin lag im Schnitt bei 1,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Zum "heute-journal" schoss die Reichweite ab 21:45 Uhr dann nochmal deutlich auf 3,39 Millionen nach oben. Zu diesem Zeitpunkt wechselten wieder etliche von den Serien des Ersten rüber zum ZDF.

Die hatten zuvor der ARD wieder zur klaren Marktführung beim Gesamtpublikum verholfen: "Tierärztin Dr. Mertens" sahen sich diesmal 4,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt an, was 17,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach, "In aller Freundschaft" steigerte sich im Anschluss noch auf eine Gesamtreichweite von 4,46 Millionen und einen Marktanteil von 18,9 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Marktanteile mit 8,9 und 9,6 Prozent auf einem starken Niveau. Und auch wenn danach wie erwähnt viele zum ZDF wechselten: Auch die "Report München"-Reportage "Der Clan-Boss" wusste mit 2,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 12,8 Prozent beim Geasmtpublikum noch zu überzeugen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV