Heute endet bereits die Gruppenphase dieser U21-Europameisterschaft im Fußball - wo Deutschland gegen England bereits ein frühes Ausscheiden droht. Während die Spiele mit deutscher Beteiligung von Sat.1 gezeigt werden, liefen die übrigen Partien nur bei ProSieben Maxx. Auch für die geringeren Ansprüche eines kleinen Senders war die Ausbeute aber bislang etwas mager, im besten Fall lagen die Marktanteile im Senderschnitt, teils aber auch bei weniger als einem Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Auch am Dienstag ließ sich der Fußball-Abend für ProSieben Maxx nun zunächst eher gemächlich an: Am Vorabend sahen sich im Schnitt 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Hälfte der Partie Niederlande - Georgien an, zur zweiten Hälfte stieg die Reichweite auf 210.000 an. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei 1,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zunächst 1,2 und dann 1,4 Prozent Marktanteil erzielt.

Am Abend übertrug ProSieben Maxx dann die Begegnung zwischen Spanien und der Ukraine. Ab 20:45 Uhr waren hier während der ersten 45 Minuten im Schnitt 190.000 Menschen vor dem Fernseher dabei - zur zweiten Halbzeit zog die Reichweite dann aber deutlich auf 330.000 an - der bisherige Bestwert für ProSieben Maxx bei dieser U21-EM. Noch viel deutlicher war der Aufschwung bei den 14- bis 49-Jährigen: Der Marktanteil schoss von sehr mageren 0,8 Prozent während der ersten auf starke 2,7 Prozent während der zweiten Halbzeit nach oben.

Letztlich erreichte ProSieben Maxx am Dienstag damit trotzdem nur einen unterdurchschnittlichen Tagesmarktanteil von 1,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Größter unter den kleinen Sendern war stattdessen Männersender-Konkurrent Nitro mit einem Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent. Hier liefen in der Primetime die Filme "Agent 00 - Mit der Lizenz zum Totlachen" und "A Million Ways to Die in the West" mit Marktanteilen von 2,5 und 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gut, vor allem war es aber der Vorabend, der herausstach: "M.A.S.H." trumpfte um kurz vor 18 Uhr mit 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf, "Ein Käfig voller Helden" lag danach nur knapp unter der 5-Prozent-Marke.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV