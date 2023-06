Für ProSiebenSat.1 ist der große Quoten-Hoffnungsträger der U21-Europameisterschaft in diesem Sommer enttäuschend ausgeschieden. Für die deutsche Elf hat es nicht zum Einzug in die KO-Runde gereicht, das Aus wurde am Mittwoch nach einer Niederlage gegen England besiegelt, die ihrerseits die Debatten um die sportliche Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Fußballs befeuern wird. Sat.1 übertrug das Spiel ab 18 Uhr live und erreichte 1,32 und 1,36 Millionen zusehende Personen ab drei Jahren, bei den 14- bis 49-Jährigen lag die gemessene Quote zunächst bei 12,0 Prozent, ging dann nach dem Seitenwechsel aber auf 10,3 Prozent zurück. Die Nachberichte waren dann nur noch für 6,3 Prozent gut.

Zur Primetime hatte dann auch ProSieben Maxx noch ein Live-Spiel des Turniers im Angebot, fuhr ohne deutsches Mitwirken auf dem Platz jedoch natürlich klar niedrigere Ergebnisse ein. Die Partie zwischen Norwegen und Italien erreichte 0,26 sowie 0,33 Millionen Zuschauende. In der Zielgruppe waren 0,7 sowie 1,8 Prozent Marktanteil die Folge. Stärker als sonst lief "Raw", das gegen 23:15 Uhr startete und auf viereinhalb Prozent bei den Umworbenen kam.



Zurück aber zu Sat.1, wo es ungeachtet des Fußballs ebenfalls Schatten gab, aber auch Licht. So erwischte etwa "Auf Streife" einen schwächeren Tag und sicherte sich um zwölf Uhr weniger als vier Prozent. Dafür drehte die "Klinik am Südring" ab 14 Uhr auf und kam auf etwas mehr als zehn Prozent. Besser als üblich präsentierte sich auch eine vorab aufgezeichnete Ausgabe von "Volles Haus" zwischen 16 und 17:30 Uhr. Sie generierte 4,8 Prozent bei den Umworbenen. Bisher liefen nur vier Ausgaben der Sat.1-Nachmittagssendung bei den klassisch Werberelevanten besser.

Nach 20:15 Uhr und somit zur prominentesten Ausstrahlungszeit, setzte Sat.1 auf eine Wiederholung von "Kühlschrank öffne dich", die zwar in Sachen Tagesmarktanteil nicht allzu sehr half, mit sechseinhalb Prozent aber für eine gewisse Zufriedenheit sorgen dürfte, wenn man bedenkt, dass die montags wiederholte "Gegenteilshow" mitunter nur auf etwa die Hälfte kommt. So sicherte sich Sat.1 im Tagesmarktanteils-Ranking bei den 14- bis 49-Jährigen am Mittwoch den vierten Rang mit 6,6 Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV