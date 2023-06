Allein mit Blick auf die Performance bei den 14- bis 49-Jährigen präsentiert sich die gerade laufende Staffel von "Der Preis ist heiß" immerhin sehr stabil. Nach knapp zehn und etwas mehr als zehneinhalb Prozent in der klassischen Zielgruppe kam die zweistündige RTL-Rateshow am Mittwochabend nun auf exakt zehn Prozent. Im Rennen um den Primetime-Sieg musste man sich nur "Bares für Rares" im ZDF geschlagen geben. Bei den 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL einen besonderen Blick richtet, sah es dann nicht mehr ganz so erfreulich aus. Hier kam das Programm am Mittwoch nur auf 6,7 Prozent. Und zum kompletten Bild gehört auch der Fakt, dass die Reichweite insgesamt auf 1,38 Millionen Zusehende fiel. Spannend: Mit 0,42 Millionen blieb sie bei 0,42 Millionen gegenüber der Vorwoche nahezu unverändert.

ProSieben machte RTL übrigens kaum zu schaffen. Der Sender setzte nach Viertel nach Acht auf eine weitere Wiederholung von "Schlag den Star", erwies sich dabei aber als harmlos. Mehr als 4,8 Prozent waren für das bis 0:30 Uhr laufende Programm in der klassischen Zielgruppe nicht drin. Sehr schwer taten sich beim Sender auch Teile der Sitcom-Schiene am Nachmittag. So kamen "Modern Family" und "Young Sheldon" etwa nur auf Werte zwischen 3,3 und 4,4 Prozent – in den kommenden Wochen soll "The Goldbergs" für frische Impulse sorgen.



Bei RTL punktete um 15 Uhr "Barbara Salesch" mit diesmal 11,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe, 8,7 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen. Zuvor hatte "Punkt Zwölf" in der Relevanzzielgruppe 11,6 Prozent eingefahren, bei den 14- bis 49-Jährigen lag die dreistündige Mittagssendung sogar bei 15,9 Prozent.

Sehr deutlich unterschieden sich die Ergebnisse von "Alles was zählt" und "GZSZ" am Vorabend. "GZSZ" hatte rund doppelt so viele junge Zusehende wie die Eislauf-Soap. "AWZ" kam ab 19:05 Uhr auf magere 9,1 Prozent, "GZSZ" machte daraus dann 15 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die am späteren Abend gezeigten "RTL Direkt" und "Stern TV" liefen mit 8,9 und 10,8 Prozent mehr oder weniger gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV