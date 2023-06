Im Sommer vergangenen Jahres sagte ProSieben die Ausstrahlung von "Beauty & The Nerd" kurz vor dem Start ab und berief sich wenig auskunftsfreudig auf "produktionstechnische Gründe", inzwischen heißt es, dass sich im Kontext der Sendung "Umstände" ergeben hätten, die eine "unabhängige Prüfung" dringend erforderlich gemacht hätten. Was genau vorgefallen ist, ist zwar weiter nebulös, dem Erfolg der nun doch noch zur Ausstrahlung gelangten Staffel hat das aber keinen Abbruch getan.

Zum Auftakt erzielte "Beauty & The Nerd" bei den 14- bis 49-jährigen einen Marktanteil von 12,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit noch über dem Staffel-Bestwert aus der vorhergehenden Staffel im Sommer 2021 - als sich ProSieben allerdings auch für eine Ausstrahlung im Spätsommer entschieden hatte. Besonders die in den Herbst hineinragenden Folgen waren damals aus Qutoensicht unter die Räder gekommen, daher ging es nun also wieder deutlich früher los.

Während die Quoten beim jungen Publikum also nun gut ausfielen, war die Gesamt-Reichweite mit im Schnitt 0,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gleichwohl ernüchternd. Beim Magazin "red." waren im Anschluss sogar nur 340.000 Personen vor dem Fernseher mit dabei. Hier überzeugte dann auch der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe mit 6,3 Prozent nicht mehr. "Big Stories" geriet noch eine Stunde später mit 3,1 Prozent Marktanteil sogar zum Totalausfall, ehe die Wiederholung von "Beauty & The Nerd" in der Nacht nicht mal mehr die 2-Prozent-Marke überwinden konnte.

Ernüchternd war auch die Ausbeute des zweiten "Urlaubschecks" von Sat.1: Während man mit dem Thema "Schnäppchenziele" in der vergangenen Woche solide 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte, waren mit den "Trendzielen" diesmal nur noch 6,0 Prozent drin. Bei den 14- bis 59-Jährigen, die Sat.1 als seine "Relevanzzielgruppe" betrachtet, reichte es für 5,0 Przoent Marktanteil. Ingesamt schauten ab 20:15 Uhr im Schnitt 0,7 Millionen Menschen zu, was 3,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Im Anschluss tat sich auch die "Akte" schwerer als beim Comeback in der vergangenen Woche und kam nicht über 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. 0,44 Millionen Menschen sahen hier im Schnitt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV