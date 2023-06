Burger King gehörte 2014 zu den ersten Zielen der Undercover-Recherchen des "Team Wallraff" bei RTL, im gleichen Jahr legte man mit einer Sonderausgabe "Team Wallraff - Reporter prüfen nach" nochmal nach. Im Herbst vergangenen Jahres gab es dann neue Enthüllungen und jetzt geriet der Burger-Bräter sogar schon zum vierten Mal ins Visier des Investigativ-Teams von RTL. Und das Interesse an den neuen Enthüllungen war erneut insbesondere in den jüngeren Altersgruppen vorhanden.

So bescherten 0,64 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer der Folge von "Team Wallraff - Jetzt erst recht" einen starken Marktanteil von 14,6 Prozent und den Primetime-Sieg in der klassischen Zielgruppe. In der erweiterten Zielgruppe 14-59, die RTL nun intern eigentlich betrachtet, fiel der Marktanteil mit 11,1 Prozent ein gutes Stück niedriger aus, lag aber trotzdem noch klar über dem Senderschnitt. Ingesamt hatten 1,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was 7,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

In der angesprochenen erweiterten Zielgruppe 14-59 musste RTL die Primetime-Marktführung dem Ersten überlassen, wo eine Wiederholung von "Wolfsland - Das Kind vom Finstertor" 13,0 Prozent Marktanteil erzielte. Auch insgesamt hatte keine andere Sendung am Donnerstag eine höhere Reichweite: 4,37 Millionen Menschen sahen insgesamt zu, was 19,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Das ZDF erreichte mit den "Bergrettern" zur gleichen Zeit 3,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei 15,8 Prozent.

Doch nochmal zurück zu RTL: Nachdem "RTL direkt" im Anschluss an "Team Wallraff" noch gute 11,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte, schaffte es ab 22:35 Uhr "Die Bild-Geschichte - Die geheimen Archive von Ex-Chef Kai Diekmann" nur noch auf einen einstelligen Wert: Mehr als 9,3 Prozent Marktanteil waren in der klassischen Zielgruppe nicht drin, insgesamt verfolgten im Schnitt 0,73 Millionen Menschen die Sendung.

Korrekturhinweis: Zunächst stand an dieser Stelle, dass Burger King zum dritten Mal Thema war - tatsächlich gab es 2014 aber noch eine Sonderausgabe von "Team Wallraff", sodass es bereits die vierte Burger-King-Recherche war.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV