am 30.06.2023 - 09:36 Uhr

Nach fast einem Jahrzehnt Pause feierte das "Messie-Team" bei RTLzwei in der vergangenen Woche sein Comeback und erzielte dabei einen durchaus ansehnlichen Marktanteil von knapp über fünf Prozent. In dieser Woche sah es in deutlich stärkerem Wettbewerbsumfeld nun allerdings erheblich schwächer aus: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hat sich auf nur noch 2,6 Prozent glatt halbiert. Auch die Gesamt-Reichweite schrumpfte erheblich von 0,6 auf 0,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Auch im weiteren Verlauf des Abends wurde es für RTLzwei nicht mehr besser: Eine Wiederholung von "Dickes Deutschland - Unser Leben mit Übergewicht" musste sich ab 22:20 Uhr sogar mit nur 2,2 Prozent Marktanteil zufrieden geben und auch "Der Trödeltrupp" blieb zunächst auf diesem Niveau und konnte erst nach 2 Uhr nachts langsam anziehende Marktanteile vorweisen.

Die stärkere Konkurrenz bekam aber auch Kabel Eins zu spüren. "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" konnte den Spitzenwert aus der Vorwoche bei Weitem nicht halten. Statt 8,7 Prozent (nach der endgültigen Gewichtung der Quoten sogar 9,2 Prozent) betrug der Marktanteil diesmal nur 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - womit die Sendung trotzdem noch auf einem ordentlichen Niveau lag. Die Gesamt-Reichweite ging um 300.000 auf nun 0,59 Millionen zurück. Das "K1 Magazin" erzielte im Anschluss 5,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Vox dürfte mit seinem Film-Abend unterdessen zufrieden sein. Zum Start in den Abend kam "Transporter - The Mission" schon auf 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, im Anschluss legte "Transporter 3" dann noch auf sehr gute 11,4 Prozent zu. 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den ersten, 1,24 Millionen den zweiten Film des Abends. Auch die "Vox Nachrichten" nach Mitternacht erzielten in diesem Umfeld einen Marktanteil von starken 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und lagen damit übrigens deutlich vor dem "RTL Nachtjournal", das sich mit 8,2 Prozent zufrieden geben musste.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV