Der Primetime-Verlauf: Diekmann hält Publikum nicht über Werbepausen hinweg

Passend zu seinem aktuellen Buch erzählte Kai Diekmann seine Version der "Bild"-Geschichte am späteren Donnerstagabend auch bei RTL. Ein Blick auf den Reichweitenverlauf in den rund eine Million von AdScanner erfassten Vodafone-Haushalten zeigt nun, dass die Erkenntnisse aus seinen "geheimen Archiven" für viele offenbar nicht so spannend waren, als dass sie dem Abschaltimpuls zur Werbeunterbrechung hätten widerstehen können. Dass mit Beginn der Werbepause viele ab- oder umschalten, ist nomal, hier fällt aber auf, dass zum Ende der Werbepause quasi niemand dieser Ab- oder Umschalter wieder zurückkam - sowohl nach dem Break gegen 22:51 Uhr wie auch nach dem gegen 23:34 Uhr. Während die eigentliche Sendung lief, gab es hingegen kaum Abschalter.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "RTL aktuell" bleibt für sehr Viele ein Ritual

Es zeigt sich Tag für Tag, ist aber trotzdem immer wieder aufs neue beeindruckend: "RTL aktuell" ist offensichtlich für sehr viele Menschen ein Grund, RTL extra einzuschalten. Zu Beginn der Sendung schießt die Reichweite in die Höhe, nach deren Ende sackt sie dann auch direkt wieder enorm ab. Als Informationsquelle scheint die Hauptnachrichtensendung von RTL für viele also unverzichtbar zu sein.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: WBD lässt El Cartel deutlich hinter sich

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. In der zweiten Reihe der TV-Vermarkter musste sich El Cartel Media am Donnerstag nicht nur hinter dem ZDF Werbefernsehen, sondern auch klar hinter dem umfangreichen Portfolio an kleineren Sendern von Warner Bros. Discovery einsortieren.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Deutsche Postcode Lotterie

Die Deutsche Postcode Lotterie wirbt schon das ganze Jahr über dauerhaft im deutschen Fernsehen, einen so hohen Werbedruck wie in den letzten Tagen gab es aber bislang nur einmal Ende Januar. Am Donnerstag liefen allein 270 Spots für die Postcode-Lotterie, die zusammen einen Bruttoreichweite von über 72 XRP zusammensammelten. Nur O2 und Check24 erzielten noch geringfügig höhere Reichweiten. Besonders viele Spots liefen dabeia uf kleineren Sendern wie Welt, DMAX, TLC, MTV oder Home & Garden TV. Um die hohe Bruttoreichweite zu erreichen, waren aber vor allem auch die - vergleichsweise wenigen - Schaltungen bei RTL, Sat.1, RTLzwei und im ZDF wichtig.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.