Während die deutschen U21-Fußballer kürzlich nach der EM-Vorrunde die Heimreise antreten mussten, machten die Handballer ihre Sache deutlich besser - und holten sich am Sonntag mit ihrem Sieg gegen Ungarn in Berlin den U21-Weltmeistertitel. Das hat sich auch für Eurosport1 gelohnt, wo das Spiel ab kurz vor 18 Uhr live zu sehen war und mehr als eine Million Fans vor den Fernseher lockte.

Im Schnitt schalteten 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um das Finalspiel zu sehen, sodass der Marktanteil schon beim Gesamtpublikum bei hervorragenden 5,8 Prozent lag. In der Spitze waren gegen Ende der Partie bis zu 1,27 Millionen Fans dabei. Noch besser lief es in der Zielgruppe, wo 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren für 7,0 Prozent Marktanteil sorgten. Zum Vergleich: Für gewöhnlich liegt der Senderschnitt von Eurosport1 bei deutlich weniger als einem Prozent. Am Sonntag waren dafür unterm Strich sehr gute 1,7 Prozent drin.

Bemerkenswert: Die U21-Handball-WM schlug damit zugleich die U21-Fußball-EM, die parallel mit dem Spiel zwischen England und Portugal in Sat.1 zu sehen war, im Schnitt aner mit beiden Halbzeiten in der Zielgruppe bei ernüchternden Marktanteilen von 3,3 und 3,2 Prozent hängen blieb. Auch insgesamt hielt sich das Interesse des Publikums in Grenzen: Gerade mal 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 18:00 Uhr dabei, ehe sich die zweite Hälfte nur noch leicht auf 680.000 Fans steigern konnte.

Noch stärker als Eurosport war derweil Nitro am Sonntag im Bereich der Spartensender unterwegs: Mit einem Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent lag der Kanal gemeinsam mit Super RTL an der Spitze. "Die Tuning Profis" sorgten dabei am frühen Nachmittag schon für bis zu 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe am Abend mit der "CSI"-Schiene noch einmal bis zu 3,8 Prozent erzielt wurden. Auch Super RTL punktete in der Primetime mit Krimis: Dort steigerte sich "Rizzoli & Isles" am späten Abend sogar auf bis zu 5,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV