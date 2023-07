Die neue RTL-Show "Jetzt knallt's" ist am Montagabend mit überschaubaren Quoten gestartet. Zwar schalteten insgesamt immerhin 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, doch aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kamen lediglich 380.000 Personen. Dementsprechend schwach fiel hier dann auch der Marktanteil aus: Mehr als 7,9 Prozent waren für die Auftakt-Folge nicht drin - der Senderschnitt lag damit ein ganzes Stück entfernt. Bitter: In der Vorwoche hatte sich "The Wheeel" auf diesem Sendeplatz sogar besser geschlagen - der kurzfristige Ersatz brachte also erstmal keine Besserung.

Dazu kommt, dass sich Kabel Eins und RTLzwei am Montagabend sogar auf Augenhöhe mit RTL: Beide Sender konnten zum Start in die Woche in der Primetime richtig gute Quoten erzielen. So verbuchte "Sherlock Holmes: Spiel im Schatten" bei Kabel Eins starke 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, insgeamt schalteten 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Bei RTLzwei wiederum punketet die Dokusoap "Bella Italia - Camping auf Deutschland" zur besten Sendezeit mit 950.000 Personen sowie 7,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Für RTL verlief der Abend dagegen auch im weiteren Verlauf nicht gut: "RTL Direkt" fiel auf 6,7 Prozent, ehe auch "Spiegel TV" mit 7,7 Prozent enttäuschte. Das "Nachtjournal" blieb schließlich bei ebenfalls überschaubaren 7,4 Prozent hängen. Die Lichtblicke kamen für den Sender dagegen vor allem vom Vorabend, wo "RTL aktuell" mit "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit Marktanteilen von 17,7 und 16,9 Prozent dazu beitrugen, dass RTL letztlich doch noch die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe ergatterte - mit 9,1 Prozent teilte man sich die Spitzenposition mit dem Schwestersender Vox.

Vox wiederum profitierte neben einer guten Daytime nicht zuletzt von "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca", das sich um 20:15 Uhr mit überraschend tollen Quoten durchsetzte. Durchschnittlich 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren machten die Dokusoap zur Nummer eins in der Zielgruppe - besser lief es für die Auswanderer lange nicht. Insgesamt schalteten durchschnittlich 1,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das Spin-Off "Oskanas Welt" punktete zudem um 22:15 Uhr mit 10,4 Prozent, ehe eine weitere "Goodbye Deutschland"-Folge später am Abend immerhun noch 7,6 Prozent schaffte.

