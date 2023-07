am 05.07.2023 - 11:19 Uhr

Mit Wiederholungen seiner Gerichtsshows "Barbara Salesch – Das Strafgericht" und "Ulrich Wetzel – Das Strafgericht" war für RTL am Dienstagnachmittag in der klassischen Zielgruppe nicht allzu zu viel zu holen. Um 15 Uhr lief eine "Salesch"-Folge, die im Dezember 2022 debütierte, um 16 Uhr war eine "Ulrich Wetzel"-Ausgabe aus dem Februar nochmals zu sehen. Mit 6,6 und 4,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen holten beide Ausstrahlungen Werte klar unter dem Senderschnitt. Und das noch recht neue "Ulrich Wetzel – Das Jugendgericht" kam mit einer der allerersten Folgen im Re-Run auch nur auf 5,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV