am 06.07.2023 - 08:43 Uhr

4,09 Millionen Menschen haben sich am Mittwochabend die neueste Ausgabe von "XY gelöst" im ZDF angesehen, damit gelang dem Format ein neuer Rekord. Das noch recht frische Format mit Sven Voss erreichte bislang nie mehr Zuschauerinnen und Zuschauer, bislang blieb man immer recht deutlich unter der Marke von 4 Millionen hängen. Und auch mit dem Marktanteil in Höhe von 17,8 Prozent kann man sehr zufrieden sein. Zu verdanken hat man das wohl auch dem neuen Sendeplatz: Staffel eins war 2022 noch am Freitagabend zu sehen, nun läuft das Format auf dem angestammten "XY"-Sendeplatz.

Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren holte sich die Sendung sogar den Tagessieg: 740.000 Zuschauende in dem Alter waren mit dabei, kein anderer Sender kam am Mittwoch in dieser Altersklasse auf eine höhere Reichweite - der Marktanteil betrug sehr gute 16,1 Prozent. Mit der ersten Staffel von "XY gelöst" schaffte es das ZDF im vergangenen Jahr nicht einmal auf einen zweistelligen Wert - da ist das Comeback nun deutlich besser unterwegs.

Insgesamt musste Sven Voss allerdings dem Ersten den Vortritt in den Reichweiten-Charts überlassen - wenn auch knapp. Mit der Komödie "Einmal Hallig und zurück" erreichte der Sender 4,23 Millionen Menschen und damit noch ein paar mehr als das ZDF zur besten Sendezeit, der Marktanteil lag bei sehr guten 18,4 Prozent. Die "Tagesschau" kam kurz zuvor noch auf 4,36 Millionen und 20,0 Prozent. Beim jungen Publikum war der ARD-Film zwar auch recht erfolgreich, lag aber deutlich hinter "XY gelöst", 8,9 Prozent standen hier auf der Uhr.

Den Primetime-Erfolg konnte Das Erste dann aber nur bedingt mit in den weiteren Abend nehmen. "Plusminus" stürzte im Anschluss auf nur noch 2,11 Millionen Zuschauende ab und hielt sich dadurch ganz knapp im zweistelligen Marktanteils-Bereich, 10,2 Prozent wurden beim Gesamtpublikum gemessen. "Maischberger" fiel nach den "Tagesthemen" auf weniger als 10 Prozent. Ähnlich das Bild im ZDF: Nachdem das "heute journal" das hohe Gesamtquoten-Niveau des Primetime-Programms halten konnte, fiel das "auslandsjournal" am späten Abend auf 11,2 Prozent zurück, die Reichweite lag bei exakt 2 Millionen. "Die Spur: Der Fall Maaßen" kam später nur noch auf 6,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV