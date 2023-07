Ob es neue Folgen von "Der Preis ist heiß" geben wird, hat RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek zuletzt im DWDL.de-Interview auch ganz konkret davon abhängig gemacht, wie die Show in diesem Sommer performt. Nun hat sich das Format mit einem Bestwert vom Publikum verabschiedet: 1,89 Millionen Menschen sahen sich die vorerst letzte Ausgabe an, das waren eine halbe Million mehr als vor einer Woche und auch insgesamt für diese Sommer-Staffel ein Rekord.

Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die Show 10,7 Prozent und lag damit in etwa auf dem Niveau der zurückliegenden Wochen, 480.000 Menschen in diesem Alter schalteten ein. Den Tagessieg in dieser Altersgruppe musste man damit allerdings rechtlich deutlich dem ZDF und "XY gelöst" überlassen. Besonders wichtig ist RTL, das betonte Inga Leschek in Bezug auf "Der Preis ist heiß" auch noch einmal explizit, die Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Hier lief es mit 8,7 Prozent etwas weniger gut. Ob das reicht für eine Fortsetzung, muss die RTL-Chefetage nun klären.

Einen deutlichen Satz nach oben gemacht hat derweil auch Daniela Katzenberger bei RTLzwei. Nachdem ihre Dokusoap bei RTLzwei in der vergangenen Woche in der klassischen Zielgruppe bei nur 4,4 und 5,1 Prozent Marktanteil hängen blieb, ging es jetzt wieder deutlich nach oben. 6,5 und 7,4 Prozent wurden für die beiden Ausgaben gemessen, 670.000 Zuschauende waren bei der zweiten Folge des Abends mit dabei. Gut lief der Abend auch für Vox, wo alte "Bones"-Folgen sich nach und nach steigerten und kurz vor Mitternacht bei 11,6 Prozent lagen.

Zufrieden sein kann man auch bei ProSieben, das auf eine Wiederholung von "Schlag den Star" setzte. Dass man damit keine Bäume wird ausreißen können, dürfte den Verantwortlichen um Senderchef Daniel Rosemann bewusst sein. Dafür lief es mit 8,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe recht ordentlich, durchschnittlich 650.000 Menschen sahen sich die Ausgabe an, die erst um 1:15 Uhr zu Ende war. Dass es auch deutlich schlechter geht, zeigen andere Show-Wiederholungen, die in diesen Tagen zu sehen sind.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV