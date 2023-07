am 06.07.2023 - 09:23 Uhr

Mit den beiden Halbfinals der U21-EM hat Sat.1 am Mittwoch nur ganz schwache Quoten eingefahren. Als am Vorabend das Match zwischen Israel und England übertragen wurde, sahen dabei im Schnitt etwa eine halbe Million Menschen zu. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren kam die Übertragung damit auf 2,4 Prozent Marktanteil. Die Vorberichte zum Spiel blieben zuvor bereits bei nur 1,0 Prozent hängen.

Als am Abend dann das Spiel zwischen Spanien und der Ukraine zu sehen war, waren die Quoten kaum besser. Hier sahen 750.000 bzw. 640.000 Menschen in den beiden Halbzeiten zu, beim jungen Publikum führte das zu schwachen 3,4 und 2,8 Prozent Marktanteil. Für Sat.1 sind das, angesichts der eigentlich prestigeträchtigen Rechte, ziemlich enttäuschende Quoten. Das Finale zwischen England und Spanien steigt am kommenden Samstag um 18 Uhr, auch das Spiel wird Sat.1 live übertragen.

Durch die schwache Performance blieb Sat.1 am Mittwoch bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 4,8 Prozent hängen. Im Gegenzug dazu lief es für eine Reihe kleinerer Sender richtig gut, gleich sechs Nischenkanäle schafften den Sprung über die 2-Prozent-Hürde. Am besten lief es für ZDFinfo, das es auf 3,1 Prozent brachte. Strecke gemacht hat der Sender auch nach 20:15 Uhr, hier holten eine Reihe von "ZDFbesseresser"-Ausgaben richtig gute Werte, teilweise waren mehr als 4 Prozent drin.

Gut verlief der Tag auch für DMAX (2,7 Prozent) und ProSieben Maxx (2,6 Prozent). Bei DMAX brachten es "Die Schatzsucher" zur besten Sendezeit auf 3,3 Prozent und "Goldrausch in Australien" steigerte sich danach noch spürbar auf 5,5 Prozent. ProSieben Maxx überzeugte am späten Abend mit dem Wrestling-Format "Raw" (3,6 Prozent) und holte ansonsten vor allem in der Daytime tolle Quoten: "Border Patrol Canada" lag zwischenzeitlich bei 9,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV