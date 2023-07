Der Primetime-Verlauf: Fußball geht die Puste aus

Die neuen Folgen von "XY gelöst", die ab 20:16 Uhr im ZDF zu sehen waren, haben insbesondere in den ersten Minuten Publikum dazugewonnen. Anders sah es im Ersten aus. Hier kam der Film "Einmal Hallig und zurück" offenbar nicht ganz so gut an. Nach der "Tagesschau" waren viele schon rasch weg – bis etwa 20:45 Uhr war eine sinkende Reichweitenkurve in den AdScanner-Haushalten zu sehen. Sat.1 zeigte indes U21-Fußball. Erstaunlich: Das Interesse hielt sich in Grenzen, einen deutlichen Ausschlag nach oben gab es aber gegen 21:45 Uhr – anders als bei vielen anderen Fußballspielen stieg das Interesse dann in der zweiten Hälfte nicht weiter an.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Rentercops" halten "GG"-Niveau nicht

Sehr interessant ist der Reichweiten-Verlauf des Ersten am Dienstagvorabend. So sticht ins Auge, dass wohl die Schlussphase der Übertragung der Tour de France steigende Reichweiten verbuchte wie auch die nach 18 Uhr gesendete Quizshow "Gefragt – gejagt". Dazwischen lief ein knapp halbstündiges "Brisant", das sich zuweilen etwas schwerer tat. Zunächst verlor das Magazin Publikum, nach 17:35 Uhr legte es aber auch wieder zu. Einen deutlichen. Abfall der Kurve gab es zudem gegen 18:45 Uhr, als viele Quizfans nicht bei den "Rentnercops" dran blieben. Der Schmunzelkrimi legte zwar nach dem "SOKO Wismar"-Ende im ZDF gegen 18:50 Uhr minimal zu, hatte im weiteren Verlauf aber keine steigenden Werte zu verzeichnen.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: AdAlliance voraus

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Auch am Mittwoch gab es kein Vorbeikommen an AdAlliance: Der RTL-Vermarkter sicherte sich einen Daily Reach in Höhe von 37 Prozent und lag somit sechs Punkte vor Seven.One Media. In etwa gleichauf waren das ZDFwerbefernsehen mit schönen 15 Prozent und Warner Bros. Discovery mit 14 Prozent. Sky profitierte indes kaum von den langen Tennis-Strecken und blieb unverändert bei sechs Prozent.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Rewe vor Lidl und Netto

Der Kampf um den Kunden geht weiter: Mit Rewe, Lidl und Netto gehörten am Mittwoch gleich drei Verbrauchermärte zu den Werbekunden mit den höchsten Werbereichten. Ganz vorne lag diesmal REWE (im Gesamtranking Platz drei), der für seine aktuellen Angebote 92 Spots schaltete und damit auf knapp 72 XRP kam. Lidl und Netto landeten etwas weiter hinten und lagen mit je um die 70 Punkte auf recht nah beinander. Allerdings: Lidl schaltete nur 78 Spots, in denen für die Lidl Plus App getrommelt wurde, während Netto 126 Buchungen tätigte. Das heißt auch: Netto war vermehrt in der Nische vertreten. Neben ProSieben und Kabel Eins liefen entsprechende Spots vermehrt auch bei Deluxe Music. Auch Sat.1, Comedy Central und Tele 5 wurden mit zahlreichen Buchungen bedacht.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.