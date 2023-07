Die ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" gehört zu den fiktionalen Produktionen, die Woche für Woche mit den höchsten Anteil an zeitversetzter Nutzung aufweisen. In der vergangenen Woche reichte es im Ranking der Sendungen mit dem größten Nachschlag sogar für Rang 1: Nach der endgültigen Gewichtung der Quoten, die auch die zeitversetzte Nutzung innerhalb von drei Tagen nach Erstausstrahlung berücksichtigt, stieg die Reichweite noch von 1,85 auf 2,05 Millionen an. Damit erhöhte sich der Marktanteil beim Gesamtpublikum um 0,8 Prozentpunkte auf 11,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es sogar um 1,1 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent Marktanteil nach oben.

Das Erste belegte aber nicht nur Platz 1, sondern mit seinen Produktionen fünf der ersten sechs Plätze im Nachschlag-Ranking. Florian Silbereisen sammelte mit seinem "Schlagerboom Open Air" noch 180.000 weitere Zuschauerinnen und Zsuchauer ein, Dieter Nuhr 160.000, auch das "Kaiserschmarrndrama" und" Tierärtzin Dr. Mertens" legten nachträglich noch um 140.000 bzw. 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 29.06.

18:50 2,05

(+0,20) 11,6%

(+0,8%p.) 0,26

(+0,04) 8,6%

(+1,1%p.) Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow in Österreich 01.07.

20:14 4,19

(+0,18) 20,6%

(+0,3%p.) 0,43

(+0,05) 11,5%

(+0,7%p.) Rosamunde Pilcher: Falsches Leben, wahre Liebe 02.07.

20:15 4,32

(+0,16) 17,2%

(+0,4%p.) 0,32

(+0,03) 5,9%

(+0,4%p.) Nuhr im Ersten XXL 29.06.

22:51 1,80

(+0,16) 14,8%

(+0,7%p.) 0,24

(+0,02) 9,7%

(+0,6%p.) Kaiserschmarrndrama 26.06.

20:14 4,08

(+0,14) 17,2%

(+0,3%p.) 0,71

(+0,06) 14,1%

(+0,7%p.) Tierärztin Dr. Mertens 27.06.

20:15 4,33

(+0,13) 18,1%

(+0,2%p.) 0,45

(+0,03) 9,2%

(+0,3%p.) Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show 01.07.

20:14 1,73

(+0,13) 9,7%

(+0,4%p.) 0,49

(+0,07) 14,1%

(+1,3%p.) Bares für Rares 28.06.

20:15 3,96

(+0,13) 17,4%

(+0,2%p.) 0,52

(+0,01) 11,8%

(-0,2%p.) The Rookie 29.06.

21:36 0,36

(+0,13) 1,7%

(+0,6%p.) 0,14

(+0,08) 3,0%

(+1,7%p.) Markus Lanz 27.06.

22:43 1,92

(+0,12) 14,7%

(+0,5%p.) 0,29

(+0,06) 10,4%

(+1,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 26.06.-02.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Dem ZDF fehlten hingegen Sendungen wie "heute-show" und "ZDF Magazin Royale", die sonst für die höchsten Nachschläge sorgen. Am stärksten ging die Reichweite des Rosamunde-Pilcher-Films nach oben - obwohl es sich hier nur um eine Wiederholung handelte. Trotzdem haben ihn 160.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer angeschaut, was die Gesamt-Reichweite noch auf 4,32 Millionen erhöhte. "Markus Lanz" unterdessen legte am späten Abend vor allem in Sachen Marktanteilen weiter zu, mit der Donnerstagssendung um satte 2,4 Prozentpunkte bei den 14- bis 49-Jährigen.

Zu einem schönen Erfolg mauserte sich nachträglich noch die Ausstrahlung der Serie "The Rookie" bei ZDFneo mit Blick aufs junge Publikum: Nach der endgültigen Gewichtung der Quoten wurden aus 1,3 bzw. 1,7 noch auf jeweils 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und damit deutlich mehr als der Senderschnitt. Beim Gesamtpublikum erhöhte sich der Marktanteil ebenfalls, lag mit 1,7 Prozent aber trotzdem unter den ZDFneo-Normalwerten, die sich zuletzt bei 2,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bewegten.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Markus Lanz 29.06.

23:19 1,33

(+0,11) 13,1%

(+0,5%p.) 0,17

(+0,06) 7,7%

(+2,4%p.) The Rookie 29.06.

21:36 0,36

(+0,13) 1,7%

(+0,6%p.) 0,14

(+0,08) 3,0%

(+1,7%p.) D.Gray-man 30.06.

23:24 0,21

(+0,06) 1,7%

(+0,4%p.) 0,19

(+0,06) 6,5%

(+1,7%p.) Markus Lanz 27.06.

22:43 1,92

(+0,12) 14,7%

(+0,5%p.) 0,29

(+0,06) 10,4%

(+1,7%p.) Alles was zählt 26.06.

19:07 1,65

(+0,09) 8,9%

(+0,4%p.) 0,38

(+0,06) 11,6%

(+1,5%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 26.06.

19:38 2,17

(+0,11) 10,1%

(+0,4%p.) 0,68

(+0,08) 15,6%

(+1,4%p.) The Rookie 29.06.

22:18 0,30

(+0,08) 1,7%

(+0,4%p.) 0,11

(+0,05) 3,0%

(+1,3%p.) Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show 01.07.

20:14 1,73

(+0,13) 9,7%

(+0,4%p.) 0,49

(+0,07) 14,1%

(+1,3%p.) Alles was zählt 27.06.

19:06 1,73

(+0,09) 9,5%

(+0,4%p.) 0,33

(+0,05) 10,5%

(+1,3%p.) Markus Lanz 28.06.

23:14 1,53

(+0,08) 15,1%

(+0,4%p.) 0,21

(+0,04) 9,5%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 26.06.-02.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV