Gleich mehrere Abende pro Woche füllt Sat.1 derzeit mit Wiederholungen - dass nun allerdings ein "Sat.1 Spezial" mit TV-Anwalt Ingo Lenßen ausgerechnet in Konkurrenz zu "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" beim Schwestersender Kabel Eins programmiert wurde, wirkt vor diesem Hintergrund reichlich kopflos. Die Quittung folgte nun in Form der Quoten: Mit nur 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren kam Lenßens "Strandkanzlei" am Donnerstagabend nicht über sehr mäßige 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus.

Damit lag das "Sat.1 Spezial" zugleich klar hinter "Achtung Abzocke", das mit 6,7 Prozent Marktanteil im Vergleich zur Vorwoche sogar zulegen konnte, sich also von der internen Konkurrenz nicht beeindrucken ließ. Insgesamt lagen beide Formate mit jeweils 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauern übrigens gleichauf. Im weiteren Verlauf des Abends sah es dagegen anders aus: Während das "K1 Magazin" auf 3,5 Prozent Marktanteil fiel, steigerte sich die "Akte" auf 6,5 Prozent - ob es wirklich Sinn macht, dass zwei Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe ihre wöchentlichen Magazine gegeneinander programmieren, darf letztlich bezweifelt werden.

Wenig zu holen gab es für Ingo Lenßen unterdessen schon am Vorabend in Sat.1, wo gleich vier Folgen von "Lenßen übernimmt" zu sehen waren. Die Marktanteile bewegten sich zwischen 2,8 und 4,3 Prozent. Immerhin gelang es dem Sender, zwischen 18 und 20 Uhr kontinuierlich zuzulegen: Aus 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die nach "Volles Haus!" einschalteten, wurden im Laufe der zwei Stunden 690.000. Für "Newstime" blieben im Anschluss noch 720.000 Personen dran, hier steigerte sich der Marktanteil auf 6,5 Prozent.

"Volles Haus!" bewegte sich dagegen um 16:00 Uhr auf gewohnt niedriger Flughöhe und kam im Schnitt nur auf einen Marktanteil von 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sowie insgesamt 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Allerdings war auch RTL teilweise auf diesem Niveau zugange: "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" sackte um 16:00 Uhr auf desolate 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ab. Anders als Sat.1 erreichte der Kölner Sender aber zumindest die Älteren: Insgesamt kam die Gerichtsshow nämlich auf 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die überzeugenden 10,8 Prozent Marktanteil entsprachen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV