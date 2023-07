Für zwei Showformate im Privatfernsehen war es am Freitagabend eine vergleichsweise überschaubare Reichweite. So musste die dritte Folge von RTLs "Top Dog Germany" diesmal Marktanteile abgeben. Nach zwei Mal rund elfeinhalb Prozent in Folge, kam die Show mit Jan Köppen und Frank Buschmann diesmal nur auf 10,4 Prozent. Vermutlich musste sie der "Sportschau"-Liveübertragung im Ersten Tribut zollen, diese zog auch am RTL-Format vorbei. Die Hundeshow war dennoch das gefragteste Primetime-Programm der kommerziellen Sender am Freitag mit Blick auf die klassische Zielgruppe. Insgesamt schauten übrigens rund 1,3 Millionen Menschen das RTL-Programm.

In Sat.1 erreichte die zweite XXL-Folge von "Halbpension mit Schmitz" diesmal 7,2 Prozent – sieben Tage zuvor waren noch 2,1 Punkte mehr. Die Gesamtreichweite sank von vormals 0,79 auf noch 0,67 Millionen Zusehende. Noch schlechter schnitt im weiteren Verlauf des Sat.1-Abends dann "Let the Music Play" mit einem Promi-Special ab; hier waren nicht mehr als schwache 5,3 Prozent drin.



Bei RTL holten am späteren Abend übrigens faszinierende Tiergeschichten immerhin neuneinhalb Prozent. Für Sat.1 war es ein Freitag, an dem hauptsächlich das morgendliche "Frühstücksfernsehen" glänzte. Bis 10 Uhr lag die durchschnittliche Zielgruppen-Quote bei schönen 15,3 Prozent. Das zwischen 16 und 17:30 Uhr gesendete "Volles Haus" beendete Woche eins nach der Sommerpause und dem Produzentenwechsel mit schlechten 2,7 Prozent. Der Wochenschnitt lag nun bei 3,1 Prozent – das ist natürlich ein Ergebnis meilenweit unterhalb der Sendernorm. Aber es war somit die viertbeste Woche ever. Vergangene Woche wurde diesbezüglich mit vorproduzierten Ausgaben und 3,7 Prozent übrigens der bisherige Bestwert gemessen.

Marktanteil-Langzeittrend: Volles Haus! Sat.1 Live Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Grund zur Freude am späteren Nachmittag hatte indes ProSieben. Dort triumphierte "taff" mit besonders starken Werten. Im Schnitt kam das Magazin auf 15,3 Prozent bei den Umworbenen. Für die Sendung lief es im Jahr 2023 bisher nur zwei Mal besser. "Newstime" schloss sich mit 12,2 Prozent an. Gut unterwegs war ProSieben letztlich auch zur Primetime: Der "Bond"-Film "Leben und sterben lassen" kam bei den Umworbenen auf 8,8 Prozent, "Der Mann mit dem goldenen Colt" schloss sich ab kurz vor 23 Uhr dann sogar mit 9,9 Prozent an. 1,21 und 0,81 Millionen Personen schauten im Schnitt zu.

Weniger Erfolg hatte Kabel Eins mit einer US-Serie. Den Abend über liefen mehrere "Prodigal Son"-Episoden – bis 23:10 Uhr kam aber keine auch nur auf drei Prozent in der Zielgruppe. Erst nach 23 Uhr stieg die Quote auf 3,7 Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV