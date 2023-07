Premiere für die "Starnacht": Das Schlager-Event lief in diesem Jahr nicht in einem der Dritten Programme, sondern am Samstagabend primetimefüllend im Ersten. Erneut moderiert vom Duo Barbara Schöneberger / Hans Sigl, sicherte sich die Live-Sendung vom Wörthersee diesmal 2,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren. So ergab sich ein durchschnittlicher Marktanteil in Höhe von 16,4 Prozent. Somit war die "Starnacht" weniger gefragt als die Silbereisen-Events in der Vergangenheit. Allerdings: Die lineare TV-Nutzung war am Samstag allgemein sehr niedrig. Überholt wurde die Schlagershow während ihrer Ausstrahlung nur vom ZDF, wo zwei Krimis höhere Werte einfuhren.

So kam eine Wiederholung von "Kommissarin Lucas" mit 3,63 Millionen Fans als meistgesehenes Programm des Tages ins Ziel, ab 21:45 Uhr sicherte sich eine alte Folge von "Der Alte" noch 3,33 Millionen. Generiert wurden im ZDF starke 20,8 und 19,6 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren wurden 8,9 und 8,2 Prozent, also überdurchschnittliche Ergebnisse, geholt. Die "Starnacht" kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf ordentliche sechseinhalb Prozent – und lag somit weit vor der RTLzwei-Primetime.



Dort lief bis 22:15 Uhr eine neue Folge von "Pop-Giganten", die sich mit Italo-Pop befasste – aber schlecht abschnitt. Gerade einmal 2,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen sicherte sich das Format. Lediglich 70.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schauten im Schnitt zu, bei allen betrug die ermittelte Reichweite 0,37 Millionen. Das nach 22:15 Uhr gezeigte "Krass und Crazy" legte dann auf 0,38 Millionen zusehende Personen zu und verbesserte den Marktanteil bei den Werberelevanten auf 3,8 Prozent. RTLzwei kam in Sachen Tagesmarktanteil auf wenig berauschende 3,6 Prozent bei den Umworbenen.

In der Primetime landete man hinter Kabel Eins, wo mehrere "Navy CIS: L.A."-Folgen auf zwischen 4,1 und 4,8 Prozent kamen. Auch Super RTL zog an RTLzwei vorbei: "Asterix bei den Olympischen Spielen" bescherte dem Sender zur besten Ausstrahlungszeit schöne 3,4 Prozent Marktanteil. Die Gesamtreichweite belief sich auf 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV