am 09.07.2023 - 08:51 Uhr

Für die am Samstag ausgestrahlten Fernsehsendungen war in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nicht viel zu holen. Nur zwei Sendungen überhaupt erreichten im Schnitt mehr als 0,3 Millionen Zusehende. Neben der "Tagesschau", die allein im Ersten auf 0,45 Millionen kam, war dies die Rückkehr der "100.000 Mark Show", die RTL dieses und kommendes Wochenende samstags sendet. Das von Ulla Kock am Brink moderierte Format sicherte sich somit 12,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen (neun Prozent bei 14-59) – und landete auf ähnlichem Niveau wie beim Comeback im Jahr 2022. Insgesamt jedoch sank die Reichweite recht deutlich. Die rund dreistündige Produktion kam im Mittel noch auf 1,14 Millionen, davon waren 0,36 Millionen werberelevant.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV