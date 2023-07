In den rund 25 Minuten langen Vorberichten zum Finalspiel der U21-EM, gegenüber standen sich England und Spanien, wurde das Turnier als Highlight des Sommers bezeichnet. Allein die Quoten, die Sat.1 mit den Top-Spielen einfuhr, lässt sich das allerdings nicht begründen. Nicht einmal die (wenigen) Auftritte der deutschen Elf ließen die Zahlen durch die Decke gehen. Das am Samstag nun ab 18 Uhr angepfiffene Finalspiel landete zudem nur in etwa auf Senderschnitt. Bei den klassisch Umworbenen kam die Übertragung der ersten Halbzeit auf 6,4 Prozent, nach dem Seitenwechsel wurden nur leicht bessere 6,5 Prozent Marktanteil gemessen. Die Gesamt-Reichweite stieg von zunächst 0,51 auf dann 0,73 Millionen.

Sehr schöne Quoten sicherte sich Sat.1 dann mit dem Primetime-Familienfilm, der wegen der langen Nachspielzeit beim Fußball mit Verspätung begann. Ab 20:31 Uhr gezeigt, holte "The Mitchells vs. The Machines" im Schnitt 9,2 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. 0,55 Millionen Personen schauten zu. Im Tagesschnitt landete Sat.1 am Samstag nur bei 5,7 Prozent. Der niedrige Tagesmarktanteil lag auch an den US-Serienklassikern, die tagsüber teils nur um die drei Prozent einfuhren.



Viel Sport gab es derweil auch im Ersten und Zweiten zu sehen. Die "Tour de France" und somit das Sturz-Drama um Mark Cavendish erreichte diesmal 11,1 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei und lag somit relativ gleichauf mit der flächendeckenden Übertragung der Finals im ZDF. Den höchsten Marktanteil sicherte sich das Sportevent im Zweiten am frühen Nachmittag mit 13 Prozent, den niedrigsten vormittags beim Triathlon mit nur 8,2 Prozent.

Sehr stark präsentierte sich tagsüber indes ProSieben Maxx – mehrfach stand hier die Zahl 5 vor dem Komma. Ab 13:50 und bis ran an die Primetime zeigte der Sender "Storage Wars", teilweise davon auch Folgen aus Miami. Der Top-Wert in der Zielgruppe in Höhe von 5,7 Prozent wurde ab 16:15 Uhr ermittelt. Zur Primetime lief "WWE Legends" dann mit im Schnitt genau zwei Prozent gut. Im Tagesschnitt kam ProSieben Maxx auf 2,2 Prozent und lag gleichauf mit sixx und DMAX. Im Nachmittags-Programm von DMAX punktete, passend zum Wetter, der "Pool-Profi" am frühen Nachmittag mit etwas mehr als vier Prozent bei den Werberelevanten, bei sixx holten "Die Super-Makler" vormittags teils sechs Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV