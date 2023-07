am 10.07.2023 - 10:52 Uhr

Die Tour de France hat am Sonntag ihre bislang besten Quoten in diesem Jahr eingefahren. Durchschnittlich verfolgten im Schnitt genau 2,00 Milionen Zuschauerinnen und Zuschauer die neunte Etappe. Das entsprach einem Marktanteil von 14,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 340.000 Personen für ebenfalls überzeugende 12,3 Prozent. Weitere 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren übrigens bei Eurosport1 dabei, wo die Marktanteile mit 4,8 Prozent bei allen sowie 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls stark ausfielen.

Im Ersten waren neben der Tour de France am Sonntag auch die Finals zu sehen, die sich zum Abschluss noch einmal als schöner Erfolg erwiesen - auch beim jungen Publikum. Dort holte etwa der BMX-Wettbewerb am Nachmittag starke 14,6 Prozent Marktanteil, aber auch sonst lagen die Werte über Stunden hinweg meist um 13 Prozent. Insgesamt war die Leichtathletik am gefragtesten: Mit 2,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kam die Live-Übertragung auf einen sehr guten Marktanteil von 14,5 Prozent.

Im ZDF punktete indes zur Mittagszeit einmal mehr der "Fernsehgarten", der an diesem heißen Sommertag im Schnitt 1,64 Millionen Menschen vor den Fernseher lockte und auf 16,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam. "Mein Zuhause richtig schön" hielt anschließend noch 1,23 Millionen Menschen bei der Stange und erzielte 10,7 Prozent Marktanteil, ehe sich "Mein fabelhaftes Ferienhaus" auf 1,32 Millionen sowie 11,0 Prozent steigerte. Im Vergleich zur Vorwoche konnte der Neustart somit fast 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewinnen.

Später am Nachmittag drehten dann noch einmal "Die Rosenheim-Cops" auf. Mit einer alten Folge der Krimiserie verzeichnete das ZDF ab 16:15 Uhr im Schnitt 2,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die 16,3 Prozent Marktanteil entsprachen. Noch kein Quoten-Erfolg ist im linearen Programm dagegen die Doku-Reihe "Terra Xplore", die in dieser Woche ab 18:30 Uhr mit 1,16 Millionen Personen nicht über einen Marktanteil von 7,3 Prozent beim Gesamtpublikum hinauskam. Erst mit den "heute"-Nachrichten ging es dann wieder nach auf auf 2,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV