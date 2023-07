4,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich am Sonntagabend den alten Dresdner "Tatort: Parasomnia" an - und das reichte an einem insgesamt angesichts der schweißtreibenden Temperaturen recht reichweitenarmen Tag für den klaren Primetime-Sieg. Beim Gesamtpublikum belief sich der Marktanteil auf 18,8 Prozent, stärkster Verfolger war das ZDF, das mit der Wiederholung von "Katie Fforde: Wachgeküsst" 3,27 Millionen Menschen erreichte und damit einen Marktanteil von 14,3 Prozent erzielte.

Auch in der Altersgruppe 14-49 lag der "Tatort" vorn, hier fiel allerdings nicht nur die Reichweite vergleichsweise gering aus, auch der Marktanteil lag mit 12,5 Prozent deutlich unter dem Niveau, das die Krimis im Ersten sonst erreichen. Zwar schaffte es trotzdem keiner der großen Privatsender, die ebenfalls überwiegend Wiederholungen am Start hatten, am "Tatort" vorbeizuziehen - doch allesamt erzielten sie letztlich solide bis richtig gute Marktanteile.

Stärkster "Tatort"-Verfolger bei den 14- bis 49-Jährigen war RTL, das mit "Der Teufel trägt Prada" allerdings für RTL-Verhältnisse trotzdem auf nur blasse 10,0 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe kam. Insgesamt hatten 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. "Stern TV am Sonntag" machte aus dieser Vorlage im Anschluss nicht genug und blieb bei 7,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hängen.

Auf Filme setzten auch ProSieben und Sat.1: "Kong: Skull Island" erzielte bei ProSieben solide 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Mission: Imposible - Fallout" lag mit 8,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe deutlich über dem Sat.1-Senderschnitt. "Mission: Impossible - Rogue Nation" konnte sich danach noch leicht auf 9,2 Prozent steigern. Selbst für RTLzwei blieb noch genug Platz, um mit dem Film "Contagion" gute 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu erzielen.

Am größten dürfte die Freude aber bei Kabel Eins sein, wo im Gegensatz zu den anderen großen Sendern mit "Yes, we camp" eine Erstausstrahlung zu sehen war, die in diesem Sommer so erfolgreich unterwegs ist wie noch nie. Auch an diesem Sonntag konnet sie mit 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen das starke Quotenniveau halten, 0,84 Millionen Menschen hatten insgesamt im Schnitt eingeschaltet. "Abenteuer Leben am Sonntag" holte danach noch gute 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Geschlagen geben mussten sich die Camper bei den Jüngeren trotzdem den Köchen: Eine Wiederholung von "Kitchen Impossible" bescherte Vox starke 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,81 Millionen aber knapp hinter Kabel Eins.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV