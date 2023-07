Der Primetime-Verlauf: "Tatort" verliert viel Publikum

Der Blick auf den Reichweiten-Verlauf in den rund eine Million von AdScanner betrachteten Vodafone-Haushalten zeigt, dass der "Tatort" von einem gewohnt hohen Niveau gestartet ist, dann aber am stärksten innerhalb der ersten zehn Minuten, aber generell auch noch die nächsten 35 Minuten massiv an Reichweite verloren hat. Hier dürfte vielen bewusst geworden sein, dass sie den Dresdner "Tatort", bei dem es sich um eine Wiederholung aus dem Jahr 2020 handelte, schon einmal gesehen hatten. Davon profitierten andere Sendungen wie etwa "Mission: Impossible - Fallout" in Sat.1 oder "Kitchen Impossible" bei Vox, die im Gegenzug Reichweite aufbauen konnten.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Terra Xplore" und "Berlin direkt" sind Abschalter

Am ZDF-Vorabend zeigten sich am Sonntag recht deutliche Auf- und Abwärtsbewegungen. Als deutlicher Abschalter stellte sich dabei "Terra XPlore" heraus: Während zuvor die Reportage zum Thema "Deutschland, Deine Supermärkte" deutlich Reichweite aufbauen konnte, schalteten direkt zum Start von "Terra Xplore" bereits viele ab und dann ging's auch innerhalb der Sendung zunächst kontinuierlich bergab, ehe die nahenden "heute"-Nachrichten wieder für einen Anstieg sorgten. Sonntags ist "heute" allerdings nur sehr kurz, weil sich daran "Berlin direkt" anschließt. Dort gab's am Sonntag ein "Sommerinterview" mit Frank-Walter Steinmeier, was die Reichweite prompt zum Start deutlich absacken ließ.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Kopf an Kopf an der Spitze

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Am Sonntag war das Rennen zwischen den beiden größten Vermarktern Ad Alliance und Seven.One Media ziemlich ausgeglichen, der RTL-Vermarkter hatte letztlich die Nase zumindest in den AdScanner-Haushalten aber minimal vorn.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Amazon trommelt für den Prime Day

Am Dienstag und Mittwoch veranstaltet Amazon wieder seine Sale-Aktion "Prime Day" und wirbt bereits im Vorfeld kräftig dafür. Am Sonntag liefen 162 Spots, die inesgesamt eine Bruttoreichweite von fast 98 XRP erzielten. Besonders stark belegt hat Amazon dabei übrigens RTLzwei, auf das fast jeder Fünfte der geschalteten Spots entfiel, 16 Prozent liefen bei RTL. Bei ProSieben waren hingegen nur etwas mehr als sechs Prozent aller Spots für den Prime Day geschaltet, bei Sat.1 rund fünf Prozent.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.