Der Versuch von Sat.1 und ProSieben, in diesem Sommer mit der Wiederholung alter Shows zu punkten, die schon beim ersten Mal nur mäßig bis gar nicht funktionieren wollten, hat nicht funktioniert. Sat.1 versuchte es montags in den letzten Wochen mit der "Gegenteilshow" und "Let the music play" und ging mit beidem gnadenlos unter, zuletzt mit knapp über 3 Prozent Marktanteil in der kklassischen Zielgruppe. Dass man in der Folge kurzfristig auf Filme umschwenkte, machte sich nun bezahlt.

So erreichte "Bohemian Rhapsody" in Sat.1 am Montag einen guten Marktanteil von 8,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und noch größer dürfte in Unterföhring die Freude darüber sein, dass es bei den 14- bis 59-Jährigen mit 8,3 Prozent Marktanteil ähnlich gut aussah. Insgesamt hatten im Schnitt 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was 5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Sat.1 setzte sich zumindest in den jüngeren Zielgruppe damit am Montag nun auch gegen RTL durch, das zum zweiten Mal die lange verschobene Show "Jetzt knallt's" zeigte, damit aber erneut beim Publikum nicht so recht durchdringen konnte. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 8,0 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es sogar nur 6,1 Prozent. Während der Zielgruppen-Marktanteil in etwa auf dem Vorwochen-Niveau verharrte, ging die Gesamt-Reichweite noch um eine viertel Million auf 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zurück.

Nachdem sich im weiteren Verlauf des Abends "RTL direkt" und ein "Extra Spezial: Warum greifen junge Täter immer schneller zum Messer?" mit Marktanteilen von 7,2 und 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls schwer taten, ließ "Spiegel TV" ab 23:24 Uhr den Marktanteil noch auf erfreuliche 12,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe steigen.

Richtig zufrieden kann man mit dem Erfolg des Montagabendprogramms unterdessen wieder bei Vox und RTLzwei sein. "Goodbye Deutschland! Viva Mallorca" bescherte Vox wie schon in der vergangenen Woche auch diesmal wieder einen zweistelligen Marktanteil beim jungen Publikum: Mit 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen musste man sich nur dem "Perfekten Geheimnis" im Ersten geschlagen geben. 1,07 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Bei RTLzwei hielt unterdessen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" mit einem Marktanteil von 7,3 Prozent das starke Quotenniveau der vergangenen Wochen. 0,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier im Schnitt gezählt.

Damit lag RTLzwei noch vor ProSieben, das mit "Grey's Anatomy" zum Start in den Abend 6,8 Prozent Marktanteil errreichte, ehe die "Seattle Firefighters" 7,2 Prozent einfuhren. Auf einem ähnlichen Niveau bewegten sich später am Abend dann auch die beiden Folgen von "9-1-1: Lone Star", die 6,5 und 7,1 Prozent Marktanteil erzielten. Kabel Eins wiederum lag um 20:15 Uhr mit "Mission Impossible" bei 5,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Mission: Impossible 2" kam danach noch auf 4,6 Prozent.

