Der Primetime-Verlauf: Krimi geht immer

Normalerweise zeigen die Verlaufskurven bei fiktionalen Produktionen eher nach unten. Oft ist es für die Menschen vor den TV-Geräten naturgemäß schwierig in einen Film einsteigen, der schon eine Zeit lang läuft. Zumal bei Krimis, in denen die Mordfälle oft zu Beginn passieren. "Nord Nord Mord" setzte diese Regel am Montag außer Kraft und gewann überraschenderweise über die gesamte Dauer hinweg neue Zuschauende hinzu. Nach dem Ende der Wiederholung wechselten einige ZDF-Zuschauer offenbar zum "Perfekten Geheimnis" im Ersten, das in der Folge auf einem etwas höheren Niveau performte.

© AdScanner

Eine sehr ernüchternde Verlaufskurve ist bei ProSieben zu beobachten: Die US-Serien performten auf einem extrem schwachen Niveau. Das Interesse war so gering, dass nicht einmal Werbepausen entscheidende Unterschiede im Verlauf machten. Im Gegensatz dazu zeigte "Bohemian Rhapsody" in Sat.1 seine Stärke und erreichte seinen Höhepunkt erst zum Ende gegen 23 Uhr.

Der Vorabend-Verlauf: "WISO"-Loch im ZDF

So stark wie das ZDF in der Primetime war, so enttäuschend verlief der Vorabend. Vor allem "WISO" machte dort Probleme, was sich auch sehr gut an der AdScanner-Verlaufskurve ablesen lässt. Während die "heute"-Nachrichten noch auf einem deutlich höheren Niveau performten und die Kurve kurz vor Beginn der Primetime nach oben schnellt, ist das Interesse an "WISO" sichtbar geringer.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Am Montag lag die AdAlliance mit 37 Prozent der erreichten Haushalte recht deutlich an der Spitze des Rankings, Seven.One Media kam auf 32 Prozent.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Skandal am Ammersee!

Die Funke Mediengruppe hat am Montag recht intensiv die neue Ausgabe seiner Klatschzeitschrift "Die Aktuelle" beworben. Darin geht es unter anderem um einen angeblichen Skandal am Ammersee, bei dem "Bergdoktor" Hans Sigl samt seiner "pikanten Leidenschaft" eine Hauptrolle spielen soll. Wie immer bei "Die Aktuelle" ist Zurückhaltung angebracht, wenn es um solche Überschriften geht. 59 Schaltungen für die Ausgabe sorgten jedenfalls für eine Brutto-Werbereichweite in Höhe von fast 47 XRP. Die meisten Spots liefen bei Sat.1 Gold, aber auch RTLzwei, Sat.1 und RTLup wurden stark belegt. An der Spitze des Werberankings stand auch am Montag Amazon mit Spots für seinen Prime Day.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.