Die zweite Staffel der Mallorca-Serie "Der König von Palma" macht aus Quotensicht dort weiter, wo die erste aufgehört hat - mit schlechten Quoten. Gerade mal 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Dienstagabend bei RTL den Staffel-Auftakt, darunter nur 230.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe reichte es um 20:15 Uhr damit nur für einen ernüchternden Marktanteil von 6,2 Prozent.

Und auch zwei weitere Folgen der Serie mit Henning Baum, die direkt im Anschluss gezeigt wurden, konnten das Ruder nicht mehr herumreißen. Bei den 14- bis 49-Jährigen sanken die Marktanteile sogar noch weiter - erst auf 5,7 Prozent, dann auf 5,0 Prozent. Insgesamt waren nach 22 Uhr nur noch 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, um den "König von Palma" zu sehen. Das RTL-Magazin "Extra" erzielte zu später Stunde schließlich noch 8,0 Prozent.

Trotz überschaubarer Primetime-Quoten war RTL unterm Strich am Dienstag übrigens mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 8,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe immer noch Marktführer in der klassischen Zielgruppe - auch, weil die Konkurrenz aus Unterföhring ebenfalls schwächelte, allen voran ProSieben. Dort fiel die Reiseshow "Local Hero" auf gerade mal noch 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück, wohlgemerkt insgesamt. In der Zielgruppe reichte es für nur 4,3 Prozent Marktanteil, was nochmal über einen halben Prozentpunkt weniger war als vor einer Woche.

Besonders bitter: ProSieben bewegte sich damit in der Zielgruppe auf Augenhöhe mit Nitro, wo der Spielfilm "Judge Dredd" mit 4,3 Prozent Marktanteil weit über den Normalwerten des Spartensenders lag. Insgesamt brachte es der Streifen sogar auf 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, lag hier also sogar deutlich vor ProSieben. Blass blieb derweil auch Sat.1, wo "Navy CIS: Hawaii" zum Start in den Abend auf immerhin noch 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV