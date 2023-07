Sowohl Vox als auch RTLzwei haben sich am Dienstagabend mit ihren Dokusoaps deutlich gegen ProSieben, RTL und Sat.1 durchgesetzt. So brachte es eine neue Folge von "Hot oder Schrott - Die Allestester" bei Vox zunächst auf 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen ordentlichen Marktanteil von 7,4 Prozent in der Zielgruppe, ehe sich eine weitere Folge des Formats schließlich noch auf 8,2 Prozent steigerte.

Und auch bei RTLzwei gingen die Quoten im Laufe des Abends nach oben: Dort erreichte "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" um 20:15 Uhr zunächst sehr gute 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährige, ehe "Hartz Rot Gold" eine Stunde später mit 8,0 Prozent überzeugte. Insgesamt verzeichnete die Reportagereihe im Schnitt 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Der Erfolg in der Primetime half RTLzwei letztklich sogar, einen geringfügig höheren Tagesmarktanteil als Sat.1 zu erzielen: Während der Privatsender aus Unterföhring am Dienstag bei schwachen 5,2 Prozent hängen blieb, lag RTLzwei mit 5,3 Prozent klar über dem eigenen Senderschnitt. Vox wiederum belegte mit 8,0 Prozent sogar den zweiten Platz in der Zielgruppe, was auch an einer stabilen Performance in der Daytime lag. Dort lief es für die Dokusoap "Zwischen Tüll und Tränen" mit bis zu 8,7 Prozent am besten.

Schlusslicht unter den acht Vollprogrammen war am Dienstag dagegen Kabel Eins, wo diesmal unter anderem der Vorabend Probleme machte. Selbst "Mein Lokal, Dein Lokal" kam diesmal nicht über 3,7 Prozent hinaus. Immerhin: Der Spielfilm "Monuments Men - Ungewöhnliche Helden" punktete um 20:15 Uhr mit guten 5,7 Prozent Marktanteil und lag mit insgesamt 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauern um 20:15 Uhr nicht weit hinter RTL und Sat.1.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV