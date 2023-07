Der Primetime-Verlauf: "In aller Freundschaft" hält die Fans

Die Bindung zwischen "In aller Freundschaft" und ihren Fans ist bemerkenswert. Das zeigt nun auch die AdScanner-Kurve vom Dienstagabend: In den Vodafone-Haushalten, auf denen die Daten basieren, waren die Fans der Serie von Beginn an zur Stelle und schalteten auch bis zum Ende nicht mehr ab. Ohne nennenswerte Ausschläge nach oben oder unten kann sich die ARD über ein gleichbleibendes Interesse freuen. Pünktlich zum Ende der Serie zeigte der Reichweiten-Trend aber klar nach unten - während das ZDF von einigen Umschaltern erkennbar profitierte.

Ebenfalls auf Serienstoff setzte RTL, doch hiter zeigte der Trend eindeutig nach unten: Bis nach 21:30 Uhr verlor "Der König von Palma" an Reichweite erst danach zog das Interesse in den Vodafone-Haushalten an der Produktion noch einmal an - zumindest zeitweise, denn mit der dritten Folge gingen viele Zuschauerinnen und Zuschauer direkt wieder verloren.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Der Vorabend-Verlauf: ZDF stark und stabil

Eine stabile Reichweiten-Kurve auf hohem Niveau gab's für das ZDF, das mit seinen Magazinen, Serien und Nachrichten das Publikum bestens bei der Stange hielt. Für den Privatsender RTL gab's dagegen ab 18:45 Uhr wieder einen beachtlichen Ausschlag nach oben: Hier sorgte "RTL aktuell" für einen kräftigen Einschaltimpuls. Noch deutlicher war dieser nur gut eine Stunde später im Ersten, als dort die "Tagesschau" begann.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Wie schon am Montag lag die AdAlliance auch am Dienstag wieder mit 37 Prozent der erreichten Haushalte in Führung - und konnte den Vorsprung auf Seven.One Media sogar auf acht Punkte ausbauen. Den dritten Platz teilten sich diesmal Warner Bros. Discovery und das ZDF-Werbefernsehen mit jeweils 14 Prozent.

Werbe-Ranking: Prime-Day-Kampagne nicht zu toppen

Nachdem Amazon in den vergangenen Tagen bereits gehörig für seinen bevorstehenden Prime Day trommelte, gab's am eigentlichen Aktionstag noch einmal mehr Werbeschaltungen im deutschen Fernsehen. Ganze 253 Mal warb Amazon und brachte es damit auf eine Reichweite von 193,89 XRP, wie AdScanner ermittelt hat. Zum Vergleich: Wirkaufendeinauto brachte es als Zweitplatzierter nicht einmal auf 70 XRP. Als Werbeumfelder nutzte Amazon vor allem RTL und ProSieben, auf denen jeweils mehr als 13 Prozent der Spots liefen, aber auch Sat.1 und Vox waren gefragt. Auffällig: Amazon warb auf allen großen Sendern, sogar in den öffentlich-rechtlichen Programmen.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.