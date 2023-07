Bei RTL werden in den kommenden Wochen am Mittwochabend wieder Rosen verteilt: "Die Bachelorette" ist jetzt mit guten Quoten gestartet. Zwar sahen insgesamt nur 1,16 Millionen Menschen zu, damit lag die Sendung aber in etwa auf dem Schnitt der vorangegangenen Staffel. 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zudem zwischen 14 und 49 Jahren alt, in dieser Altersgruppe erreichte RTL gute 12,2 Prozent - das ist ein Wert, der deutlich über dem Senderschnitt liegt. Den Primetime-Sieg beim jungen Publikum musste man allerdings dem ZDF ("XY gelöst") überlassen.

Im weiteren Verlauf des Abends musste RTL dann aber Federn lassen: "RTL Direkt" kam im Anschluss an die Kuppelsendung nur noch auf 920.000 Zuschauende sowie 9,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. "Stern TV" erreichte danach ebenfalls nur 9,2 Prozent, hier sank die Reichweite auf 780.000. Erst das "Nachtjournal" (10,6 Prozent) konnte sich ab Mitternacht wieder auf einen zweistelligen Wert steigern.

Schwerer als in den zurückliegenden Wochen tat sich derweil Daniela Katzenberger bei RTLzwei. Nur 460.000 Menschen sahen die neueste Ausgabe ihrer Dokusoap - weniger Reichweite hatte der Sender mit dem Format noch nie. Und auch der Marktanteil in der Zielgruppe fiel mit 4,8 Prozent schlechter aus als zuletzt. Dadurch hatte auch "Herr Glööckler sucht das Glück" keinen leichten Stand und musste sich mit nur 4,7 Prozent zufrieden geben, hier sahen 590.000 Menschen zu. Wirklich gut waren die Quoten für die beiden Formate damit also nicht, Katzenberger und Glööckler lagen aber zumindest über dem, aktuell ziemlich niedrigen, RTLzwei-Senderschnitt.

Überhaupt kein Glück hatte am Mittwoch Sat.1, das den Tag mit eine Marktanteil in Höhe von 5,2 Prozent beendete - nur RTLzwei landete im Ranking der acht großen Sender dahinter. Eine Wiederholung von "Kühlschrank öffne dich!" erreichte zur besten Sendezeit zwar noch 6,1 Prozent, eine weitere Ausgabe fiel danach aber schon auf miese 2,9 Prozent. Besser lief es in der Primetime für ProSieben, das mit einer alten "Schlag den Star"-Ausgabe immerhin 8,0 Prozent erzielte. Aufgrund der langen Sendezeit bis 2:23 Uhr fielen die Reichweiten jedoch überschaubar aus: Nur 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich im Schnitt die gesamte Sendung an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV