am 13.07.2023 - 09:01 Uhr

4,21 Millionen Menschen haben sich am Mittwochabend zur besten Sendezeit die neueste Ausgabe von "XY gelöst" angesehen. Nach dem starken Start des Formats in der vergangenen Woche auf dem neuen Sendeplatz konnte sich die Sendung sogar noch einmal steigern, der Primetime-Sieg war Sven Voss jetzt natürlich nicht zu nehmen. Der Marktanteil lag bei starken 19,3 Prozent und auch beim jungen Publikum zwischen 14 und 40 Jahren wurden sehr gute 15,9 Prozent gemessen.

Mit Ausnahme des "Auslandjournals" erzielte in der weiteren Folge auch alle anderen ZDF-Formate am Abend einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Die Spur: Immo-Fakes" landete etwa bei 11,0 Prozent. Nicht wirklich geglückt ist derweil der Start von "Terra X: Serengeti - Wilde Geschichten aus der Savanne" am Vorabend: 1,85 Millionen Zuschauende sorgten hier für überschaubare 10,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den Jüngeren wurden lediglich 4,3 Prozent gemessen.

Das Erste hatte am Mittwoch derweil überhaupt nichts zu melden. Mit der Wiederholung des Film "Der König von Köln" erging es dem Sender ein Stück weit wie RTL mit seinem König von Palma. Nur 1,91 Millionen Menschen sahen am Mittwochabend zu und bescherten dem Sender damit nur 8,7 Prozent Marktanteil, 4,4 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. "Plusminus" tat sich danach ebenfalls sehr schwer und fiel auf 1,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Deutlich zufriedener sein kann da schon 3sat, das sich mit dem zweiten Teil des Krimis "Die verschwundene Familie" in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen schieben konnte. 1,36 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für fantastische 6,2 Prozent Marktanteil. Normalerweise kommt der kleine Sender auf Werte von etwas mehr als 1 Prozent. Überzeugen konnte auch ZDFneo: Zwei "Wilsberg"-Wiederholungen lagen bei starken 7,4 und 7,1 Prozent, jeweils deutlich mehr als eine Million Menschen sahen zu. 3sat und ZDFneo lagen damit in der Primetime mit ihren Reichweiten deutlich vor allen Privatsendern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV