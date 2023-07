Der Primetime-Verlauf: "König von Köln" war keiner

Enttäuschung für die ARD: Die Filmwiederholung von "Der König von Köln" stieß am Mittwochabend auf wenig Anklang. Stattdessen schalteten viele sofort weg und manche, die dem Streifen zumindest eine Chance geben wollten, waren nach einigen Minuten an der Fernbedienung aktiv. Eigentlich verlor der 90-Minüter fast durchgehend Publikum. Nach 21 Uhr verlangsamte sich der Trend immerhin.

© AdScanner

Gut lief es für das ZDF und RTL: Im ZDF sammelte "XY gelöst" Publikum ein, die neue "Bachelorette" bei RTL blieb bis zur ersten Werbepause recht stabil und wies sogar eine leicht ansteigende Tendenz auf. Die höchsten Reichweiten verbuchte die Kuppelsendung um kurz vor 22 Uhr.

Der Vorabend-Verlauf: Gefragtes Urteil

Auch am Mittwoch wieder gewann das "Jugendgericht" mit Ulrich Wetzel in seinen finalen Minuten viele Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu. Offenbar war es für viele spannend zu sehen, wie der Richter final urteilte. Anders lief es in Sat.1: Hier ging die Reichweite beim "Vollen Haus" in den entsprechenden Vodafone-Haushalten nach 17 Uhr kontinuierlich zurück.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Auch am Mittwoch war El Cartel Media nur fünfte Kraft. Ganz vorne tummelten sich wenig überraschend Ad Alliance und Seven.One Media. Mit je 14 Prozent Daily Reach teilten sich das ZDFwerbefernsehen und WBD den dritten Platz. El Cartel Media generierte gerade einmal zwölf Prozent.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Prime-Day-Kampagne am Prime Day unglaublich stark

Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche feierte Amazon seinen Prime Day – zahlende Kundinnen und Kunden durften auf Schnäppchen hoffen. Für den Prime Day warb Amazon selbst am Mittwoch noch sehr intensiv. So führte der Versandhändler das Werberanking mit großem Abstand an. Der gemessene XRP lag bei herausragenden 186,69 Punkten – und war somit doppelt so hoch wie der des zweitplatzierten Wirkaufendeinauto (72,02). Interessant: Beide warben in etwa gleich oft, Amazon platzierte seine Spots nur in wesentlich reichweitenstärkeren Umfeldern.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.