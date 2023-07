Normalerweise gehört Jan Böhmermann immer zu den großen Gewinnern der endgültigen Gewichtung der Quoten, die auch die zeitversetzte Nutzung innerhalb von drei Tagen nach Erstausstrahlung berücksichtigt. Seitdem das "ZDF Magazin Royal" in der Sommerpause ist, fand der Satiriker in diesem Ranking allerdings nicht mehr statt - bis jetzt. Mit der Rückkehr der Kochsendung "Böhmi brutzelt" hatte ZDFneo in der vergangenen Woche schon auf Anhieb gute 3,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erzielt. 190.000 Menschen sahen zu. Durch zeitversetzte Nutzung stieg die Reichweite jetzt noch auf 260.000, der Marktanteil legte außerdem um 2,3 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent zu.

Die Sendung, in der Böhmermann mit Anke Engelke kochte und talkte, war bei der linearen Ausstrahlung also ebenso erfolgreich wie in der zeitversetzten Nutzung. Und mehr noch: Erfolgreicher war "Böhmi brutzelt" in der zeitversetzten Nutzung bislang erst einmal: Das war im Juli 2022, als Jan Böhmermann seinen Kollegen Klaas Heufer-Umlauf am Herd begrüßte. Damals wurde der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nachträglich sogar um 2,6 Prozentpunkte nach oben korrigiert und die Reichweite stieg noch um 100.000.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Tierärztin Dr. Mertens 04.07.

20:15 4,20

(+0,15) 18,3%

(+0,2%p.) 0,42

(+0,05) 9,6%

(+0,9%p.) Mord in der Lagune 03.07.

22:15 1,95

(+0,15) 13,1%

(+0,6%p.) 0,10

(+0,00) 3,1%

(+0,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 06.07.

19:37 1,88

(+0,14) 10,2%

(+0,6%p.) 0,55

(+0,12) 16,4%

(+2,7%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 06.07.

18:50 1,67

(+0,14) 10,6%

(+0,7%p.) 0,13

(+0,05) 4,9%

(+1,8%p.) Navy CIS: Hawaii 04.07.

20:15 1,22

(+0,10) 5,3%

(+0,3%p.) 0,32

(+0,04) 7,5%

(+0,6%p.) Ein Fall für zwei 07.07.

20:15 3,95

(+0,10) 20,9%

(-0,1%p.) 0,22

(-0,00) 6,7%

(-0,4%p.) Markus Lanz 05.07.

23:14 1,38

(+0,10) 13,3%

(+0,5%p.) 0,16

(+0,04) 6,8%

(+1,6%p.) Alles was zählt 05.07.

19:07 1,80

(+0,10) 9,9%

(+0,4%p.) 0,53

(+0,08) 17,6%

(+1,9%p.) heute journal 03.07.

21:45 3,97

(+0,10) 18,2%

(+0,1%p.) 0,42

(+0,03) 9,2%

(+0,3%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 03.07.

20:14 0,68

(+0,10) 2,8%

(+0,4%p.) 0,33

(+0,03) 6,5%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 03.07.-09.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Insgesamt erhielt die ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens" den größten Reichweiten-Nachschlag, hier ging es um 150.000 auf 4,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hinauf. Auch der Marktanteil beim jungen Publikum steigerte sich signifikant um 0,9 Prozentpunkte. Auch "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" verzeichnete mit 140.000 Zuschauenden ein erhebliches Plus.

Einen größeren Nachschlag in Sachen Zielgruppen-Marktanteil als "Böhmi brutzelt" erhielt übrigens nur "GZSZ". Mit der Ausgabe am Donnerstag erzielte RTL zeitversetzt ganz starke 16,4 Prozent, das waren 2,7 Prozentpunkte mehr als ursprünglich ausgewiesen. "Alles was zählt" wurde am Tag zuvor bereits ebenfalls um 1,9 Prozentpunkte nach oben korrigiert. Und am Freitag legten sowohl "Köln 50667" (+1,7 Prozentpunkte) als auch "Berlin - Tag & Nacht" (1,2 Prozentpunkte) bei RTLzwei deutlich zu. Die Köln-Soap blieb dadurch aber trotzdem bei ziemlich mageren 3,7 Prozent hängen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 06.07.

19:37 1,88

(+0,14) 10,2%

(+0,6%p.) 0,55

(+0,12) 16,4%

(+2,7%p.) Böhmi brutzelt mit Anke Engelke 08.07.

19:44 0,26

(+0,07) 1,7%

(+0,5%p.) 0,14

(+0,06) 5,9%

(+2,3%p.) Alles was zählt 05.07.

19:07 1,80

(+0,10) 9,9%

(+0,4%p.) 0,53

(+0,08) 17,6%

(+1,9%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 06.07.

18:50 1,67

(+0,14) 10,6%

(+0,7%p.) 0,13

(+0,05) 4,9%

(+1,8%p.) Köln 50667 07.07.

18:05 0,13

(+0,05) 1,1%

(+0,4%p.) 0,07

(+0,04) 3,7%

(+1,7%p.) Markus Lanz 05.07.

23:14 1,38

(+0,10) 13,3%

(+0,5%p.) 0,16

(+0,04) 6,8%

(+1,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 05.07.

19:38 2,11

(+0,09) 10,2%

(+0,3%p.) 0,68

(+0,07) 17,6%

(+1,4%p.) Shootingstars - Deutschlands neue Fußballgeneration 07.07.

22:50 1,15

(+0,05) 7,7%

(+0,1%p.) 0,28

(+0,05) 9,1%

(+1,4%p.) Lenßen übernimmt 06.07.

18:00 0,36

(+0,03) 3,1%

(+0,2%p.) 0,09

(+0,03) 4,6%

(+1,2%p.) Berlin - Tag & Nacht 07.07.

19:05 0,22

(+0,03) 1,4%

(+0,2%p.) 0,14

(+0,03) 5,3%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 03.07.-09.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV