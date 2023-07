Mit der schnellen Free-TV-Premiere der erst kürzlich bei RTL+ angelaufenen deutschen Serie "Legend of Wacken" ist dem Spartensender Legend of Wacken ein wirklich schöner Quotenerfolg gelungen. Schon am ersten Abend, also am Mittwoch, kamen drei am Stück gezeigte Episoden schon auf zwischen 2,3 und 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Donnerstagsprimetime von Nitro gehörte nun den Ausgaben vier bis sechs. 3,2 und zwei Mal 2,9 Prozent Marktanteil sicherte sich der Privatsender damit – Ergebnisse, die klar über Senderschnitt liegen. Insgesamt schauten entweder 360.000 oder 350.000 Personen zu.

Mit 2,8 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war es generell ein runder Donnerstag für Nitro – am Vorabend etwa kam die Sitcom "Ein Käfig voller Helden" auf annähernd fünf Prozent. Ausbaufähig startete indes die "Soko Welpenhandel", ein "Sat.1 Gold Investigativ"-Format mit Jochen Bendel, das zur besten Sendezeit im Schnitt 220.000 Leute ab drei Jahren erreichte und somit 1,0 Prozent Marktanteil bei allen einfuhr. Bei den Jüngeren wurden 0,6 Prozent gemessen. Auf nahezu die gleichen Werte kam eine Stunde später, also ab 21:15 Uhr, dann "Haustier sucht Herz".



Primetime-Sieger im Gesamtmarkt wurde übrigens eine Wiederholung eines "Bozen-Krimis" im Ersten: Hier schauten ab 20:15 Uhr im Schnitt 4,62 Millionen Personen zu, was 21,3 Prozent Marktanteil bei allen nach sich zog. Weniger gefragt waren zwei alte Folgen der ZDF-Serie "Mein Freund, das Ekel", die zur Primetime im Zweiten auf 2,31 und 2,57 Millionen Zusehende kamen. Somit wurden knapp elf und knapp zwölf Prozent erzielt.

Deutlich stärker performte das ZDF-Programm als es draußen dunkel wurde. "Maybrit Illner" holte nach 22:15 Uhr schöne 15,6 Prozent insgesamt, "Markus Lanz" sogar 17,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen generierten beide Formate 6,9 sowie 9,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV