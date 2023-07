Mit der (eigentlich schon für 2022 geplanten) Staffel von "Beauty & the Nerd" ist ProSieben mit Blick auf die Quoten nun in diesem Sommer ein guter Treffer geglückt. Die nun am Donnerstag gezeigte dritte Folge der Staffel konnte weiter zulegen und erreichte mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen im Schnitt 13,6 Prozent Marktanteil. Das war nicht nur ein Prozentpunkt mehr als in den beiden Vorwochen, sondern auch das beste Ergebnis für das Format seit Sommer 2020. Auch die Gesamtreichweite ging ein Stück nach oben. Gemessen wurden im Schnitt 0,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV