Der Primetime-Verlauf: Mit "Panorama" ging es nach unten

Gelang es einem alten "Bozen-Krimi" am Donnerstagabend im Ersten noch sehr gut, sein Publikum zu halten, war das bei "Panorama" nach 21:45 Uhr schon anders. Einige Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten nach der Aufklärung des Krimifalls prompt weg, andere gaben "Panorama" noch eine Chance. Nicht wenige verabschiedeten sich aber nach und nach. Anders sah es beim ZDF aus - hier ging es nach 21:45 Uhr und somit während des "heute journal" leicht nach oben. Bis dahin hat "Mein Freund, das Ekel" mit einer Doppelfolge das Publikum aber ebenfalls ziemlich gut gehalten. Gut erkennbar zudem: Sat.1 legte im Abendprogramm besonders stark zu, wenn der Vox-Film in der Werbung war.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Der Vorabend-Verlauf: "Dinner" zieht Publikum an

Deutlich nach oben ging die Reichweitenkuve beim "perfekten Dinner", das für den ausstrahlenden Sender Vox nach Sendestart reichlich Publikum gewann. Deutlicher als zuvor bei "First Dates" zeigten die Werte jedenfalls nach oben. "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" gelang das nicht. Hier zeigte der Trend tendenziell etwas nach unten - zudem gelang es nicht, alle Zuschauerinnen und Zuschauer von "Gefragt - gejagt" auch wirklich bei der Stange zu halten.

© AdScanner

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Am Donnerstag hielten sich die Überraschungen in argen Grenzen. Seven.One Media kam auf 30 Prozent und belegte somit den zweiten Platz, dominiant trat einmal mehr AdAlliance auf, das auf 36 Prozent Daily Reach kam.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Was kommt nach Prime Video?

In den vergangenen Tagen war es Prime Video, das mit hohem Werbedruck die XRP-Charts zumeist anführte. Der Prime Day ist nun aber vorbei und entsprechend laufen auch keine Spots mehr. Am Donnerstag war nun booking.com neuer Spitzenreiter - allerdings mit einem deutlich niedrigeren XRP als der Versandhändler tagszuvor. Etwas mehr als 78 Punkte entfielen auf die Spots des Web-Angebots. Sehr eng beinander lagen indes die Platzierungen sieben bis neun. Vor Komma kamen sowohl Tchibo, Netto als auch McDonalds (für seine Nuggets) auf 55 Punkte.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.