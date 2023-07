am 15.07.2023 - 08:36 Uhr

Mit durchschnittlich 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie weniger als 6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum ist die Sketchcomedy "Wir sind die Meiers" bislang kein sehr würdiger "heute show"-Ersatz gewesen. An diesem Freitag sah es dann aber vor allem bei den Jüngeren zwischen 14 und 49 Jährigen deutlich besser aus, 280.000 Zuschauende in diesem Alter sorgten am späten Abend für gute 9,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 1,39 Millionen Menschen zu.

Profitiert hat das Format auch vom guten Vorlauf: Das "Politbarometer" erreichte zuvor 2,51 Millionen Menschen und war bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,6 Prozent ebenfalls sehr beliebt. Das "heute journal" erreichte zuvor noch 6,9 Prozent. Derweil sicherte sich das ZDF auch den Gesamt-Tagessieg: "Ein Fall für zwei" kam zur besten Sendezeit auf eine Reichweite in Höhe von 3,45 Millionen, kein anderer Sender hatte am Freitag mehr Zuschauende. "Letzte Spur Berlin" lag danach noch bei 3,26 Millionen. Die Gesamt-Marktanteile für die beiden Serien lagen bei 18,3 und 16,5 Prozent.

Zufrieden sein kann man auch im Ersten, wenngleich "Die Eifelpraxis" deutlich hinter den ZDF-Krimis lag. Mit 2,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kam der Sender aber trotzdem auf gute 14,6 Prozent Marktanteil. Auch die "Tagesthemen" erreichten danach gute 12,1 Prozent, später musste sich Das Erste dann aber mit nur noch einstelligen Werten begnügen.

Gut lief es am Freitag auch für den NDR, das den Tag mit mit 3,5 Prozent Marktanteil beendete. Schon "Die Nordstory - Inselliebe Norderney" erreichte zur besten Sendezeit etwas mehr als eine halbe Million Zuschauende, bundesweit entsprach das 3,0 Prozent Marktanteil. "3nach9" steigerte sich später sogar noch auf 1,01 Millionen sowie 6,9 Prozent. Und auch mit den Regionalmagazinen kam man am Vorabend auf national richtig starke 7,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV