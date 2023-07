RTLzwei schaffte am Freitag den Sprung in die Top 10 der meistgesehenen Sendungen beim jungen Publikum. Weil die Reichweiten insgesamt niedrig waren, reichten bereits 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für Platz acht in diesem Ranking, der Film "Kindsköpfe 2" lag dadurch bei richtig guten 9,0 Prozent Marktanteil. Selbstredend war das ein Wert, der deutlich über dem Senderschnitt von RTLzwei liegt. Insgesamt sahen 510.000 Personen zu.

Und auch ProSieben war erfolgreich mit einem Film zur besten Sendezeit. "James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte" erreichte insgesamt 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 370.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 10,9 Prozent. "James Bond 007 - Leben und sterben" steigerte sich im Anschluss sogar noch auf 12,6 Prozent.

Für ProSieben war es also ein rundum gelungener Abend. RTLzwei musste dagegen im Anschluss an den sehr erfolgreichen Primetime-Film Federn lassen, mit dem Streifen "Kill the Boss 2" erreichte man aber immerhin noch 5,0 Prozent Marktanteil, 270.000 Menschen sahen ab 22:18 Uhr zu.

Schwer tat sich in der Primetime dagegen Vox, mit der Doku-Reihe "Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders" erreichte man nur 190.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entsprach schwachen 5,8 Prozent Marktanteil. Und auch insgesamt enttäuschte das Format mit einer Reichweite in Höhe von 460.000. Die Wiederholung von "Seventh Son" kam später dann nur noch auf 4,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Dadurch blieb Vox am Freitag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,5 Prozent hängen. ProSieben kam auf viel besseren 9,4 Prozent und auch RTLzwei kann mit seinen 5,3 Prozent zufrieden sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV