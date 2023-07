Mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,4 Prozent landete Vox am Samstag klar vor ProSieben mit rund sechs Prozent und noch deutlicher vor Sat.1, das nicht über miese 4,6 Prozent hinaus kam. Dabei war es zum einen die Primetime, zum anderen die Zeit direkt davor, die Vox half. Sowohl das um 19:10 Uhr begonnene "Tierbabys" als auch der Primetime-Film "Ice Age 3" bescherten dem Sender nämlich im Schnitt 8,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt beliefen sich die gemessenen Reichweiten auf 700.000 und 690.000.

Sat.1 hatte klar das Nachsehen. Die 19-Uhr-"Baywatch"-Folge kam nur auf 3,3 Prozent, zur besten Sendezeit holte "Peter Hase" dann 5,7 Prozent bei den klassisch Umworbenen. Hier lag die ermittelte Gesamt-Reichweite dann bei im Schnitt 0,69 Millionen. "Mission: Impossible – Fall Out", das um 22 Uhr startete, verbesserte sich leicht und holte halbwegs ordentliche 6,3 Prozent bei den kommerziell wichtigen Personen.



ProSieben erreichte am Abend indes mit "Darüber…die Welt!" immerhin 7,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Vier "Friends"-Folgen, die nach 18:15 Uhr liefen, bescherten dem Privatsender zwischen 4,7 und 7,1 Prozent – Luft nach oben besteht bei dieser Programmierung also noch. Auf 5,5 Prozent war nachmittags die Live-Übertragung der Formel E aus Rom gekommen; angesichts von rund 230.000 Zusehenden fielen die Reichweiten also reichlich überschaubar aus.

Schwach gestartet ist zudem ein australisches Kochformat bei Sixx: Zwei Folgen von "My Kitchen Rules" bescherten Sixx am Samstagabend nur jeweils 0,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, also arg überschaubare Werte. Insgesamt belief sich die gemessene Reichweite auf gerade einmal 60.000.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV