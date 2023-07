Mit im Schnitt 3,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war eine ZDF-Krimiwiederholung am Samstag das meistgesehene Programm. Der 90-Minüter "Das Quartett" setzte sich also an die Spitze und kam auf schöne 19,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. 3,42 und 3,22 Millionen hatten "Tagesschau" im Ersten und "heute" ab 19 Uhr im ZDF – an die beiden Nachrichtensendungen gingen am Samstag die Positionen zwei und drei. Zur besten Sendezeit setzte Das Erste auf "Verstehen Sie Spaß? – Das Sommerfest" und erreichte damit 2,36 Millionen Zusehende – 13 Prozent wurden insgesamt gemessen, bei den Jüngeren sicherte sich die Show die Marktführung mit 13,3 Prozent.

Vergleichsweise hohe Reichweiten sicherten sich vor der Primetime auch diverse ZDF-Serien: So kam "Der Bergdoktor" auf 2,68 Millionen, "SOKO München" und "Die Rosenheim-Cops" waren für im Schnitt 2,2 und 1,96 Millionen Personen interessant. Das Privatfernsehen hingegen generierte nur niedrige Reichweiten. Von den 20 meistgesehenen Sendungen am Samstag liefen 19 entweder im Ersten, im ZDF oder beim MDR. Einzig "RTL Aktuell" brach diese Dominanz; die Hauptnachrichten des Kölner Senders kamen ab 18:45 Uhr auf 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.



ZDFneo sicherte sich abends schöne Quoten mit Filmen: 2,3 und 2,9 Prozent holten "The Green Hornet" und "Watchmen" bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt wurden 0,30 und 0,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer festgestellt. Mit Blick auf den Gesamtmarkt kamen die beiden Filme auf 1,6 und 2,1 Prozent Marktanteil. Übrigens: Im ZDF lief es nur bis 21:45 Uhr wirklich gut, danach stürzte die Fußballerinnen-Doku "Born for this" auf dem Sendeplatz, der sonst Krimis gehört, auf 6,6 Prozent bei allen. Von den zuvor 3,8 Millionen blieben noch 1,22 Millionen übrig.

In Sachen Tagesmarktanteil landete das ZDF mit 12,7 Prozent vor Das Erste mit 10,9 Prozent. Der BR wurde mit 3,2 Prozent Sechster, gefolgt vom MDR mit 3,1 Prozent. Die MDR-Primetimesendung "Die besten Hits aller Zeiten" sicherte sich im Schnitt 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer; gesamt wurden somit starke 6,4 Prozent Marktanteil erzielt. Bei den Jüngeren landete das Format bei weniger spektakulären 1,6 Prozent. Der BR setzte ab 20:15 Uhr indes auf eine "Pfarrer Braun"-Wiederholung, die mit 4,4 Prozent bei allen sehr gefragt war. Rund 850.000 Menschen ab drei Jahren schalteten ein. Mit dreieinhalb Prozent und knapp unter einer halben Million Zusehenden lief am Vorabend auch schon "BR 24" beim Sender recht gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV