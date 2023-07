Mit "Tomb Raider", "Escape Room 2", "The Rock" und "Terminal" schickten vier große Privatsender am Sonntagabend US-Spielfilme in Konkurrenz zueinander auf den Bildschirm. Die Nase hatten dabei wahlweise ProSieben oder RTL vorn. Bei ProSieben lief der in der klassischen Zielgruppe am meisten Anklang findende Film: "Escape Room 2" kam auf elfeinhalb Prozent, im Schnitt schauten 550.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren zu. Insgesamt landete der Streifen ab 20:15 Uhr bei 1,04 Millionen Zuschauenden.

RTL und Sat.1 landeten bei den Umworbenen derweil nahezu gleichauf. "Tomb Raider" bescherte RTL in dieser Gruppe 7,9 Prozent, Sat.1 landete mit "Terminal" bei 7,8 Prozent. "Tomb Raider" war jedoch insgesamt der gefragteste Streifen, er holte durchschnittlich 1,38 Millionen Menschen vor die Bildschirme, bei "Terminal" wurden 920.000 gezählt. Erfolgreich unterwegs war auch RTLzwei, wo "The Rock" zur besten Sendezeit auf verhältnismäßg starke 6,8 Prozent bei den Umworbenen gelangte. 0,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden gezählt.



Das sich bei RTL an den Film anschließende "stern TV am Sonntag" hielt die Marktanteile dann ziemlich und landete bei acht Prozent der klassisch Umworbenen. Das rund 90 Minuten lange Magazin sahen im Schnitt 780.000 Personen. Im Sat.1-Programm steigerte sich "Forrest Gump" am späteren Abend auf starke 9,7 Prozent, während ProSieben ab kurz vor 22 Uhr deutlich nachgab. "Mad Max: Fury Road" hielt die Werte des Vorprogramms nicht; mit 7,2 Prozent fiel der Sender dann hinter Sat.1 und RTL zurück.

Der Tagessieg bei 14-49 ging am Sonntag an Das Erste, RTL musste sich mit letztlich schwachen 7,3 Prozent zufriedengeben und landete somit zwei Zähler vor ProSieben. Sat.1 kam auf 6,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV