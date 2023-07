am 17.07.2023 - 09:03 Uhr

2,6 Prozent Tagesmarktanteil erzielte der Spartensender Kabel Eins Doku am Sonntag – und somit ein Ergebnis, das weit über den sonst üblichen Zahlen liegt. Im Ranking platzierte sich der Kanal auf Position neun – kein anderer Spartensender war stärker unterwegs. Maßgeblich zum Erfolg des Senders beigetragen hat eine Marathon-Programmierung von "Mythen, Orte, Legenden – mit Josh Gates" – ab 11:20 Uhr liefen davon 17 Episoden und die meisten mit großem Erfolg. Am späteren Nachmittag etwa kam das Format teils auf knapp vier Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen.

Auch die klassische Primetime lief gut. "Die Schatzsucher von Oak Island" bescherten Kabel Eins Doku am Sonntag im Schnitt 210.000 zusehende Personen, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden noch 2,2 Prozent Marktanteil festgestellt. Gut lief der Sonntag auch für andere kleinere Sender von Seven.One: So holte sich Sixx im Schnitt 2,4 Prozent Tagesmarktanteil und ProSieben Maxx kam auf 2,1 Prozent. Bei Sixx waren es "Die Super-Makler", die vormittags teils auf acht Prozent kamen sowie "Fixer Upper", das mittags 6,9 und 7,4 Prozent Marktanteil einheimste.



Auch eine Folge des "Super-Docs" ab 19:15 Uhr lief mit rund dreieinhalb Prozent bei den klassisch Werberelevanten wahrlich beeindruckend. Bei ProSieben Maxx schaffte es europäischer Football phasenweise auf mehr als drei Prozent, "Gordon Ramsey" vormittags mitunter auf nahezu fünfeinhalb Prozent.

Auch Sat.1 Gold gab eine gute Figur ab, insbesondere beim Gesamtpublikum. "Richter Alexander Hold" kam mittags und am frühen Nachmittag teils auf fast fünf Prozent bei allen, "K11" am Vorabend auf bis zu 4,3 Prozent. Somit sicherte sich Sat.1 Gold am Sonntag einen Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent beim Publikum ab drei – Platz zehn im Ranking.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV