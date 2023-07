Der Primetime-Verlauf: Reihen halten ihr Publikum

Die beiden öffentlich-rechtlichen Filmreihen, die zur besten Sendezeit ausgestrahlt wurden (1x Krimi, 1x Romanze) haben ihr Publikum jeweils gut gehalten. Nach 21:45 Uhr ging das Interesse am Programm des Ersten spürbar zurück: Ein weiterer "Maria Wern"-Krimi verbuchte sinkendes und während der Laufzeit zudem nachlassendes Interesse, während das ZDF mit dem "heute journal" zumindest kurzfristig noch Reichweite aufbaute. Beim ZDF sanken die Werte dann letztlich nach 22:15 Uhr bei "Dan Sommerdahl" spürbar.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Exclusiv Weekend" hält anfänglichen Trend nicht

Zwischen 19:05 und bis ran an die Primetime zeigte RTL am Sonntag eine weitere Ausgabe seines Boulevard-Formats "Exclusiv – Weekend" – interessant ist hier, dass die Sendung bis zu einer Werbepause nach halb acht durchaus Reichweite aufbauen konnte. Danach aber tat sich das Programm schwerer. So schauten um kurz vor 20 Uhr deutlich weniger Menschen in den entsprechenden Vodafone-Haushalten zu als noch 20 Minuten vorher. Regelrecht nach unten gekracht ist die Reichweite zudem dann gegen 20:07 Uhr.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die Tour de France bei Eurosport war eines der Programme, das die Werbeinseln von Warner Bros. Discovery mit Blick auf die generierten Tagesreichweiten pushte. Am Ende stand ein Daily Reach von 17 Prozent und Platz drei. Ganz vorne lagen, keine Überraschung, auch am Sonntag AdAlliance mit 37 und Seven.One Media mit 33 Prozent.

© AdScanner

Werbe-Ranking: 1 und 1 wirbt stark abends

Für seine All-Net-Flat wirbt derzeit 1 und 1 – der Telekommunikationsanbieter geht dabei aber gezielt vor. Insgesamt kam die Kampagne am Sonntag nur 56 Mal zum Einsatz – im Schnitt brachte jede Ausstrahlung aber etwas mehr als einen XRP, ein sehr guter Wert. Am häufigsten wurde der Spot bei ProSieben, RTLzwei und RTL platziert. Hinzu kommt, dass über 40 Prozent der Ausstrahlungen zur besten Sendezeit, also zwischen 20 und 23 erfolgte und kein Spot vor 13 Uhr lief.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.