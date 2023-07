Viele neue Ausgaben von "Undercover Boss" hat RTL in den zurückliegenden Jahren ohnehin nicht mehr ausgestrahlt. Wenn das Format lief, waren die Quoten meist aber nicht gut, zu oft lag der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe im roten, einstelligen Bereich. Nun war mal wieder eine frische Folge zu sehen und überraschenderweise lagen die Quoten deutlich über dem zuletzt erzielten Niveau.

1,40 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Sendung an, 490.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag damit bei 10,8 Prozent. Besser lief es für das Format zuletzt im Januar 2022, also vor eineinhalb Jahren. Vielleicht hat in diesem Fall geholfen, dass am Montag erstmals ein Doppel zu sehen war und sich unter die Belegschaft mischte. Das BabyOne-Führungsduo Jan Weischer und Anna Weber hat zusammen an der Sendung teilgenommen.

In den späten Abend retten konnte RTL die Quoten aber nicht. "RTL Direkt" holte zunächst noch exakt 10,0 Prozent. Ein "Extra"-Spezial zum Thema "Tabuthema Fressfalle" blieb dann aber bei 7,4 Prozent hängen. Nur 860.000 Menschen sahen zu. Eben diese 7,4 Prozent erzielte später auch "Spiegel TV".

Gute Quoten in der Primetime erzielte derweil auch Sat.1. Mit dem Film "Man lernt nie aus" erreichte man 860.000 Menschen, 400.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil lag bei für Sat.1-Verhältnisse richtig guten 9,1 Prozent. Nach den Show-Flops war es also ganz offensichtlich die richtige Entscheidung, am Montagabend auf Filme zu setzen. Mit "Terminal" holte der Sender später noch 7,3 Prozent.

Schwer tat sich dagegen ProSieben mit seinen US-Serien. "Grey’s Anatomy" war mit 7,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch das erfolgreichste Format des Abends, aber auch hier sahen nur 580.000 Menschen zu. "Seattle Firefighters" blieb danach bei 5,8 Prozent hängen und zwei Folgen von "9-1-1: Lone Star" erreichten lediglich 5,3 und 5,6 Prozent. Das ist auch der Grund, weshalb ProSieben mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,1 Prozent nur ganz knapp vor Sat.1 (7,0 Prozent) lag. RTL holte sich mit 10,2 Prozent die Tagesmarktführerschaft.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV