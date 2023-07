Der Primetime-Verlauf: "Tagesthemen" sorgen für Abschalter

ARD und ZDF haben am Montagabend mit ihren Spielfilmen das lineare TV-Geschehen dominiert. Beim Blick auf die AdScanner-Daten zeigt sich zudem, dass es beiden Sender ziemlich gut gelang, das Publikum bei der Stange zu halten. Sowohl das ARD-Sommerkino "Es ist zu deinem Besten" als auch der ZDF-Film "Der Feind meines Feindes" konnten über jeweils etwa 90 Minuten hinweg ihre Zuschauerinnen und Zuschauer weitgehend vor dem Abschalten bewahren.

Interessant ist jedoch zugleich, wie unterschiedlich der weitere Abend verlief: Während das ZDF kurzzeitig spürbar vom Ende des ARD-Films profitierte und auch mit dem "heute-journal" noch sehr gute Quoten erzielte, sorgten die diesmal ausnahmsweise nahezu parallel gesendeten "Tagesthemen" im Ersten für einen Abschalt-Effekt.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Stabile Lage im ZDF

Sowohl mit seinen Magazinen als auch mit der "SOKO Hamburg" konnte das ZDF am Montag stabile Reichweiten in seinem Vorabendprogramm verbuchen. Erst nach den "heute"-Nachrichten sorgte "WISO" für Umschalter. Anders dagegen die Lage bei der Konkurrenz: Insbesondere im Ersten und bei RTL konnten über einen langen Zeitraum hinweg neue Zuschauerinnen und Zuschauer eingesammelt werden.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Am Tour-de-France-freien Montag performte Warner Bros. Discovery erwartungsgemäß etwas schwächer als noch am Tag zuvor: Der Daily Reach sank um vier Prozentpunkte auf 13 Prozent. Damit lag der Eurosport-Vermarkter aber noch immer vor dem RTLzwei-Vermarkter El Cartel. Ganz vorne rangierte einmal mehr die AdAlliance.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Lidl setzt sich an die Spitze

Zum Start in die Woche hat Lidl die Spitzenposition im Werbe-Ranking übernommen. Wie AdScanner ermittelt hat, kam der Discounter mit seinen 99 ausgestrahlten Werbespots auf eine Reichweite von 74,53 XRP und lag somit fast zehn Punkte vor "Booking.com", das nach wie vor auf die Reiselust des TV-Publikums setzt. Mit Netto landete zudem noch ein weiterer Discounter in den Top 10 - und auch Rewe schielt auf preisbewusste Kundschaft. Mit der Kampagne für die Eigenmarke "ja!" erreichte Rewe immerhin noch Rang 14 im Werbe-Ranking. Dafür reichte am Montag schon ein XRP von 43,28. Die am meisten beworbenen Marken waren unterdessen Tipico, Emma und Ikea.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.