Bei den drei meistgesehenen Sendungen in der klassischen Zielgruppe handelte es sich sich am Dienstag um Informations-Programme. Mit jeweils 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren landeten dabei die "Tagesschau" und das "heute-journal" ganz vorne: Während die ARD-Hauptnachrichten um 20:00 Uhr somit auf 15,1 Prozent Marktanteil kam, verbuchte das "heute-journal" im ZDF ungewöhnlich starke 13,6 Prozent und musste sich mit insgesamt 3,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern beim Gesamtpublikum einzig "In aller Freundschaft" geschlagen geben.

Bemerkenswert auch, dass sowohl "ZDFzeit" als auch "Frontal" zuvor mit Marktanteilen von 8,9 und 9,1 Prozent beim jungen Publikum deutlich über dem Senderschnitt lagen. Beide Sendungen gingen sogar zeitweise als Marktführer hervor - auch, weil die großen Privatsender unterm Strich einen ziemlich schwachen Abend erwischte. So auch RTL, wo es sich immerhin aus Quotensicht gelohnt hat, um 20:15 Uhr noch ein "RTL aktuell Spezial" zur "Extremhitze am Mittelmeer" ins Programm zu nehmen: Das kam insgesamt auf 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und punktete darüber hinaus auch in der Zielgruppe mit sehr guten 13,5 Prozent Marktanteil.

Danach sackten die Kölner jedoch spürbar ab - obwohl man geografisch am Mittelmeer blieb. Doch gerade mal 900.000 Personen wollten sich ab 20:30 Uhr eine neue Folge der Serie "Der König von Palma" ansehen, bis 22:28 Uhr ging es sogar auf 770.000 nach unten. Besonders schlecht lief es dabei in der Zielgruppe, wo der RTL-Marktanteil zunächst bei 5,1 Prozent lag und danach zwischenzeitlich sogar auf völlig indiskutable 3,6 Prozent einbrach. Müßig zu erwähnen, dass "Der König von Palma" damit reihenweise Tiefstwerte verbuchte. Später am Abend konnte dann auch "Extra" mit nur 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nur noch wenig reißen.

ProSieben konnte indes von der RTL-Schwäche nicht profitieren, wenngleich "Local Hero" nach Marktanteilen den bislang besten Wert einfuhr. Mehr als 5,7 Prozent waren für die Doku-Reihe dennoch um 20:15 Uhr nicht drin, insgesamt schalteten gerade mal 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Sat.1 wiederum startete mit soliden 6,8 Prozent Marktanteil sowie 1,01 Millionen Krimi-Fans für "Navy CIS: Hawaii" in den Abend und war insbesondere am späten Abend noch gefragt - also nach 22 Uhr eine weitere Folge der Serie lief, zog der Marktanteil auf 9,1 Prozent an.

Und sonst? Vox erreichte mit "Hot oder Schrott" zur besten Sendezeit gute 8,4 Prozent Marktanteil, während RTLzwei mit "Hartz und herzlich" sowie "Hartz Rot Gold" auf Werte von 4,9 und 5,4 Prozent in der Zielgruppe kam. Bei Kabel Eins lachten zudem im Schnitt 650.000 Personen über "7 Zwerge - Männer allein im Wald". Hier lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei 5,0 Prozent, ehe für "Otto - Die Doku" danach aber schon nur noch 4,1 Prozent drin waren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV