Für Kabel Eins Doku läuft es in diesen Tagen prächtig: Nachdem der Spartensender erst am Wochenende mit einem Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent in der Zielgruppe so stark wie nie performte, lief es jetzt sogar noch einmal deutlich besser. Auf hervorragende 2,9 Prozent Marktanteil brachte es Kabel Eins Doku am Dienstag im Schnitt bei den 14- bis 49-Jährigen. Das reichte sogar, um sich knapp gegen Nitro durchzusetzen und auf den neunten Platz vorzudringen - hinter Kabel Eins, das es auf 4,4 Prozent brachte.

Vor allem am späten Abend drehte der Sender mächtig auf und kam etwa um 22:34 Uhr mit der Dokureihe "Unglaubliche Aufnahmen - Strange Evidence" auf 2,8 Prozent Marktanteil, ehe zwei Folgen von "Enthüllt: Geheimnisse der Meere" gar Werte von 4,3 und 5,6 Prozent beim jungen Publikum erzielten. Schon zum Start in den Abend hatte Kabel Eins Doku mit "Unerklärliche Phänomene . Ancient Aliens" im Schnitt immerhin 190.000 Personen erreicht, nachdem am Vorabend schon "Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus" mit kontinuierlich über zwei Prozent Marktanteil richtig gut funktionierten.

Generell profiitierten in der Primetime aber auch andere Spartsender von der Schwäche der Großen: Sixx erzielte mit der Dokusoap "Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?" um 21:17 Uhr beispielsweise 3,6 Prozent Marktanteil, ehe "Die Super-Makler" mit 3,4 Prozent fast genauso stark waren. Bei ProSieben Maxx wiederum startete "Family Guy" gar mit 3,7 Prozent in den Abend und Nitro ließ mit dem Spielfilm "Over the Top" gar zwischenzeitlich RTL hinter sich - auf satte 4,0 Prozent kam der Streifen zur besten Sendezeit. Auch die Gesamt-Reichweite in Höhe von 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauern kann sich sehen lassen.

Erfolge feierte darüber hinaus auch Super RTL, wo "Monk" im Viererpack bis zu 4,4 Prozent Marktanteil verbuchte, während der Disney Channel mit der Komödie "Liebe auf Umwegen" im Schnitt mit 2,2 Prozent ebenfalls klar über den Normalwerten landete. ZDFneo drang mit seiner Krimireihe "Nord Nord Mord" gar beim Gesamtpublikum in die erste Liga vor: Mit im Schnitt 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,6 Prozent Marktanteil ließ der Spartensender um 20:15 Uhr nicht nur das ZDF-Hauptprogramm hinter, sondern sogar sämtliche Privatsender.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV