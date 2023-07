am 20.07.2023 - 08:38 Uhr

Nach einer gelungenen Rückkehr mit mehr als zwölf Prozent Marktanteil hat "Die Bachelorette" in der zweiten Woche deutlich Federn lassen müssen und hielt sich nur noch mit Mühe im zweistelligen Bereich. Mit durchschnittlich 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die RTL-Datingshow am Mittwoch lediglich einen Marktanteil von genau 10,0 Prozent, was angesichts der harmlosen Konkurrenz aber trotzdem noch für die Marktführerschft in der Primetime reichte.

Mehr junge Menschen als die "Bachelorette" lockte RTL am Dienstag übrigens mit "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "RTL aktuell" vor den Fernseher, den Tagessieg mussten die Kölner letztlich der "Tagesschau" überlassen. Dazu kommt, dass die Show in der von RTL auserwählten Kernzielgruppe allenfalls eine Nebenrolle spielte: Gerade mal 6,3 Prozent betrug der Marktanteil hier, insgesamt fiel die "Bachelorette" in dieser Woche mit nur 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sogar auf 4,5 Prozent zurück.

Wenig zu holen gab's später dann auch für "RTL Direkt" und "Stern TV", die mit Marktanteilen von 7,4 und 9,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe nur mäßig performten. Die Tagesmarktführerschaft war RTL gleichwohl nicht zu nehmen: Mit 8,8 Prozent lag man am Mittwoch vor dem Schwestersender Vox, der auf 8,0 Porzent kam. Dort punktete tagsüber etwa die Hochzeits-Doku "Zwischen Tüll und Tränen" mit zweistelligen Werten, ehe der "Bones"-Viererpack am Abend vor allem nach 22 Uhr Fahrt aufnahm und die Quoten auf bis zu 8,6 Prozent trieb.

Ordentlich schlug sich derweil auch RTLzwei in der Primetime: Dort steigerte sich die neue Dokusoap "Herr Glööckler sucht das Glück" ab 21:17 Uhr auf 5,1 Prozent Marktanteil, nachdem "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" zunächst mit 5,5 Prozent in den Abend startete. Insgesamt erreichten beide Formate allerdings jeweils weniger als 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Gar nicht klappte dagegen das Zusammenspiel mit "Temptation Island VIP", das um 22:20 Uhr auf nur 2,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurückfiel.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV