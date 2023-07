am 20.07.2023 - 08:52 Uhr

Seit Mittwoch hat Sat.1 wieder seine "Kultshow-Wochen" ausgerufen, doch den ganz großen Hype konnte der Sender damit zumindest zum Auftakt nicht auslösen. "Die Pyramide" mit Jörg Pilawa fehlte bei ihrer Rückkehr sogar die Millionen-Marke und kam insgesamt im Schnitt nicht über 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus, die beim Gesamtpublikum schwachen 4,6 Prozent Marktanteil entsprachen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum zog der Marktanteil gegenüber der Premieren-Ausgabe vom Februar zumindest leicht an - mehr als 6,5 Prozent waren aber trotzdem nicht drin. Und auch in der Sat.1-Kernzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lief es für "Die Pyramide" am Mittwochabend mit durchschnittlich 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 6,3 Prozent allenfalls durchwachsen.

Richtig schlecht sah es danach dann für "Die perfekte Minute" aus: Die Spielshow mit Ulla Kock am Brink, die ursprünglich für den Vorabend produziert worden war, geriet mit zwei Folgen am späten Abend vollends unter die Räder und kam in der klassischen Zielgruppe zunächst auf 2,1 Prozent Marktanteil und fiel schließlich sogar auf desolate 1,0 Prozent zurück. Auch die Wiederholung der "Pyramide" ging nach Mitternacht mit gerade mal 1,4 Prozent komplett unter.

Stabiler lief der Abend dagegen für ProSieben, wo der Spielfilm "Blumhouse's Der Hexenclub" um 20:15 Uhr zunächst auf 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, ehe "Escape Room 2" noch solide 8,1 Prozent holte. Ein erfolgreiches Film-Doppel hatte auch Kabel Eins zu bieten: Dort ging "Kampf der Titanen" mit 1,20 Millionen Personen gar als erfolgreichstes Primetime-Programm aller Privatsender hervor. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei schönen 6,6 Prozent. "James Bond 007 - Leben und sterben lassen" holte danach noch 5,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV