Das Erste kramt in diesen Wochen im Film-Archiv und hat dem Publikum am Mittwochabend einen zwölf Jahre alten Spielfilm serviert. Aus Quotensicht war das nicht die schlechteste Idee, denn um 20:15 Uhr lag "Nacht ohne Morgen" mit dem inzwischen verstorbenen Götz George in der Hauptrolle ziemlich ungefährdet an der Spitze. Durchschnittlich 3,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für sehr gute 16,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Damit lag das Psychodrama zugleich vor der ZDF-Quizshow "Da kommst du nie drauf!" mit Johannes B. Kerner, für die sich im Schnitt 2,83 Millionen Menschen erwärmen konnten. Hier lag der Marktanteil bei 12,9 Prozent. Das "heute-journal" steigerte sich im Anschluss allerdings noch auf 3,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 17,9 Prozent Marktanteil, während "Plusminus" im Ersten auf 2,07 Millionen zurückfiel.

Einen sehr erfolgreichen Abend erwischte unterdessen erneut ZDFneo, wo man mit einem "Wilsberg"-Doppelpack einmal mehr sämtliche Privatsender beim Gesamtpublikum hinter sich ließ. Durchschnittlich 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, ehe eine weitere Folge noch von 1,41 Millionen gesehen wurde. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei stolzen 8,2 Prozent. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit Werten von 4,2 und 3,8 Prozent für den Krimi-Doppelpack richtig gut aus.

Eine richtig starke Performance legte am Mittwoch außerdem die Tour de France im Ersten hin: Die 17. Etappe verzeichnete tagsüber im Schnitt 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die 13,8 Prozent Marktanteil entsprachen. Noch besser lief es jedoch beim jungen Publikum, wo der Marktanteil sogar auf 14,6 Prozent anzog und den öffentlich-rechtlichen Sender somit zum Marktführer machte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV